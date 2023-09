Petricca: «Creo firmemente en el poder evocador de la literatura»

El grancanario Fernando B. Petricca Robaina acaba de obtener con su obra titulada 'La redención', la tercera edición del Premio Regional de Narrativa Breve Dolores Campos- Herrero convocado por la Biblioteca Insular que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, a través del consejo asesor del Pacto por la Lectura y Escritura de Gran Canaria.

Aunque Petricca es autor de varios artículos sobre temas diversos y alguna que otra poesía, 'La redención' es el primer libro que escribe este autor de 49 años que ha residido más de la mitad de su vida en la península, donde ha desarrollado una actividad profesional como abogado hasta hace poco. «Por lo tanto, se puede afirmar que mi relación con el fenómeno literario hasta ahora ha sido más bien pasiva, más como lector que como escritor. Cuando decidí presentar mi texto mi intención principal no fue otra que aprovechar la ocasión para lanzarme a la aventura de la escritura tantas veces postergada», afirma el escritor entre cuyas preferencias literarias se encuentran, entre otros, Antonio Tabucchi, Milán Kundera, James Salter, Paul Auster, Chico Buarque y Garcia Márquez.

'La redención', el título con el que ha ganado por unanimidad del jurado el premio convocado por la Biblioteca Insular Cabildo, relata la historia de Mikolajus, un pianista lituano al que un suceso trágico del que se siente culpable le lleva a renunciar a la vida que llevaba hasta ese momento. En su huida, el músico recala en Gran Canaria, donde encontrará el perdón que tanto anhela.

Fernando Petricca adelanta que decidió afrontar la escritura de la novela tan pronto como tuvo conocimiento de la convocatoria del certamen. «La redacción me llevo aproximadamente un mes y varias semanas y lo tuve finalizado a mitad de diciembre del pasado año. Me hubiera gustado disponer de más tiempo, pero en esta ocasión la premura lo hizo imposible», explica el autor, que no se detuvo en diseñar ninguna técnica concreta de cómo debía afrontar este reto. Además, es obvio que siendo la primera novela que escribía, carecía de una experiencia previa que me permitiera tener una metodología clara de redacción. Lo cierto es que me limité a desarrollar una idea básica recurriendo a la imaginación y afrontando cada página según iba avanzando», agrega. «A la hora de escribir intento tener mi estilo propio, aunque eso no excluye que, aún de manera inconsciente, pueda haber alguna influencia externa de los autores que aprecio y sigo».

«No hace mucho leí en un periódico un artículo de Vargas Llosa donde afirmaba que las novelas te permiten soñar con un mundo distinto. Muchos otros autores han hablado de esto anteriormente, pero lo traigo a colación, porque creo firmemente en el poder evocador de la literatura en su capacidad de abstraernos de una realidad a veces demasiado árida, de poder suplantar vidas ajenas o llevar a término fantasías vetadas por la tenaz dictadura de lo rutinario. Si he logrado alguno de estos hitos con mi novela, estaré intensamente satisfecho», concluye el ganador del Dolores Campos-Herrero.