La periodista Lali Sánchez protagonista de una nueva sesión 'Más que musas' de la Casa-Museo León y Castillo El encuentro se celebra el día 15 de octubre de 2025, a las 19:00 horas, moderado por la periodista Carmen Delia Aranda

La Casa Museo León y Castillo de Telde acogerá una nueva edición del ciclo 'Más que musas', un programa dedicado a poner en valor la trayectoria de mujeres que han marcado la vida social, cultural y profesional de Canarias. En esta ocasión, la protagonista será la periodista Lali Sánchez, que el día 15 de octubre, a las 19:00 horas, estará acompañada por la también periodista Carmen Delia Aranda como moderadora.

El encuentro se enmarca en una iniciativa que busca generar un espacio de diálogo para reflexionar sobre el papel jugado por las mujeres en diversos ámbitos profesionales de las islas a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI.

'Más que musas' ofrece un lugar para el debate donde convergen el pensamiento crítico y la experiencia vital de figuras femeninas que han transformado la realidad del archipiélago. A través de estos encuentros, se busca conectar pasado y presente, aportando nuevas perspectivas a la cultura común y visibilizando el legado de las mujeres canarias en la vida social, artística y profesional del archipiélago.

La entrada es gratuita y el aforo limitado, por lo que se recomienda llegar con antelación.

Trayectoria de Lali Sánchez

María Candelaria Sánchez, conocida como Lali Sánchez (1947), es una reconocida periodista que inició su andadura en la radio en 1963. A lo largo de su carrera, colaboró con medios como Radio Las Palmas, Radio Canarias o Radio Nacional de España. Fue pionera en impulsar una programación más política y social en la radio local, con especial énfasis en la veracidad informativa y el compromiso social.

Su visibilidad creció de forma notable a partir de 1966 con la fundación y dirección de Onda Real Las Palmas. Su labor profesional contribuyó a abrir camino a nuevas generaciones de mujeres periodistas en Canarias, demostrando que la radio podía ser también un espacio de liderazgo femenino en la información.

La Casa-Museo León y Castillo continúa de esta manera su programa de encuentros dedicados a visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y la cultura de Canarias.