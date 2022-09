Patricia Highsmiths, Marcel Prouts, Dylan, Bono y Michelle Obama destacan entre la no ficción

Ensayos de Chomsky, Vargas Llosa y Francisco Rico

En ensayo sobresalen 'La retirada' (Capitán Swing), de Noam Chomsky y Vijay Prashad; 'Malas compañías' (Galaxia), de Marina Garcés; 'La guerra que perdimos' (Anagrama), de Juan Miguel Álvarez; 'A tamaño natural' (Seix), de Erri de Luca; o 'Adriático' (RBA), de Robert Kaplan.

También serán novedad 'Homo emoticus' (Salamandra), de Richard Firth-Godbehere; 'Los chicos de Hidden Valley Road' (Sexto Piso), de Robert Kolker; 'Alejandría' (Schakleton), de Edmund Richardson; 'Piensa claro' (Debate), de Kiko Llaneras; 'Nuestra lucha global por los derechos humanos' (Roca), de Wolfgang Kaleck; 'Testosterona' (Arpa), de Carole Hooven; 'La estrategia del mal' (Alrevés), de Nacho Abad; o 'En la escena del crimen' (Larousse), de Eladio Romero y Alberto de Frutos.

En un ámbito artístico se publicarán: 'Historia del arte sin hombres' (Ático), de Katy Hessel; 'Todo Banksy' (Cátedra), de Carol Diehl; 'Retratarte' (Espasa), de Carlos del Amor; 'El arte del futuro' (Debate), de Félix de Azúa; 'No estoy de cine' (Catedral), de Toni Garcia Ramon; 'Joven, no me cabree' (B), de Albert Boadella; 'Te gusta el arte aunque no lo sepas' (Paidós), de Sara Rubayo; 'Historia secreta de mis mejores canciones' (Espasa), de Miguel Bosé; 'Todopoderosos: Con mi peli no te metas' (Temas de Hoy); y 'El gran libro del humor español' (Arpa), de Jaime Rubio Hancock.

Con un cariz más literario vendrán 'El fuego de la imaginación' (Alfaguara), de Vargas Llosa; 'El primer siglo de la literatura española' (Taurus), de Francisco Rico; las 'Obras completas' (Plaza), de Anne Frank, con material inédito; 'A propósito de Ferlosio' (Alianza), de Carlos Femenías; y 'El Ministerio de la Verdad. Una biografía del 1984 de George Orwell' (Capitán Swing), de Dorian Lynskey.