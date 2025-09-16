Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la presentación de la temporada de Zarzuela 25/26 este martes.
Imagen de la presentación de la temporada de Zarzuela 25/26 este martes. Cober

El patio, la taberna y los camerinos: Gran Canaria vibra con la zarzuela en su XXXIII Temporada

'La Revoltosa', 'El dúo de la Africana' y la 'Antología de la Zarzuela' llenarán de música y humor los teatros de la isla con voces de primer nivel y un fuerte acento canario

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:21

La zarzuela vuelve a ser protagonista en Gran Canaria con la XXXIII Temporada de Zarzuela de Canarias, que este año se sumerge en el género chico, ese formato breve, popular y chispeante que conquistó a Madrid en el siglo XIX y que hoy revive con toda su frescura en la isla.

El Teatro Pérez Galdós abre el telón los días 19 y 20 de septiembre con 'La Revoltosa', convertida en un auténtico patio madrileño. La soprano Carolina Moncada, nominada a los Premios Talía 2025, encabezará un reparto de lujo junto a Fernando Campero y Patricia Illera, bajo la batuta de Rafael Sánchez-Araña y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

La temporada continúa el 3 y 4 de octubre con El dúo de la Africana, una comedia dentro del teatro dirigida escénicamente por Nuria Castejón y con su hermano Rafael Castejón en el papel de Querubini. Enredos, humor y voces como las de Milagros Martín, Sofía Esparza y Alejandro del Cerro prometen un espectáculo vibrante.

El broche llegará el 10 de octubre en el Teatro Cuyás con la tradicional 'Antología de la Zarzuela', un recorrido por romanzas, dúos y coros que contará con el talento canario de Nora Carrasco, Gabriel Álvarez y Julián Padilla, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

La cita, impulsada por Amigos Canarios de la Zarzuela y respaldada por instituciones y orquestas de la isla, se consolida como una de las más longevas y prestigiosas del archipiélago, uniendo tradición, excelencia y cantera local.

