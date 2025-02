Las Palmas y Guía tienen un color especial

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los pigmentos con los que se pintaban las fachadas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX ayudan a entender la intrahistoria y la evolución de los barrios. La investigadora y artista grancanaria Isolina Díaz-Ramos ya está obteniendo los primeros resultados de la investigación que, durante tres años, ha realizado en torno a las fachadas históricas de los barrios capitalinos de Vegueta y Triana, junto a las de Santa María de Guía.

'Revisión e integración de métodos para la conservación de acabados arquitectónicos europeos en paisajes patrimoniales urbanos' (Reviewing and integrating methods for the conservation of European architectural finishes in urban heritage townscapes) es el título de la investigación que lleva a cabo en el departamento de Geociencias de la Universidad de Padova, en Italia. Este viernes dio a conocer los primeros resultados de este proyecto, que cuenta con financiación de la Unión Europea, en una conferencia en la Casa de la Cultura de Guía, que repite el próximo miércoles, a partir de las 18.00 horas, en la sede del Colegio de Arquitectos, en la capital grancanaria.

«Hemos analizado edificios de Vegueta y Triana y al final también de Santa María de Guía. Una vez que comenzamos a rastrear, nos faltaban del siglo XVIII hacia atrás que no estuvieran muy retocados para extraer las muestras y los localizamos en el casco histórico de Guía», explica Isolina Díaz-Ramos.

Durante esta investigación se han empleado «métodos arqueométricos» para determinar los componentes elementales y químicos con los que se pintaban las distintas fachadas históricas desde el siglo XVI hasta «el XX, con Manuel Martín Fernández de la Torre», señala Díaz-Ramos.

«Hemos estudiado tanto el mortero histórico como los distintos tipos de pigmentos, donde hemos encontrado desde óxidos de hierro, para los colores ocres y rojos; hasta otros que incluían arsénico, para el verde esmeralda; el blanco plomo y otros de procedencia más exótica, como el lapislázuli para el azul ultramar», desvela esta experta en preservación y restauración del patrimonio que en 2019 estudió el barrio de Arenales de la capital grancanaria y que exhibió en la Academia de España en Roma.

A raíz de los primeros resultados que ya se disponen en este estudio, su responsable destaca dos aspectos. «Los pigmentos que incluyen plomo y arsénico son muy tóxicos si se inhalan. Y estamos estudiando si el lapislázuli del que se extrae el azul ultramar procede de Afganistán o de otro lugar», explica.

La evolución

Apunta que los edificios de Las Palmas de Gran Canaria fueron hechos primero «en barro, que era el material de construcción en los siglos XV y XVI». «Después vinieron los sillares y morteros de cal hasta llegar a los de cemento del siglo XX», añade.

Este estudio pone en valor los colores de los edificios históricos y permite «analizar cómo ha variado el paisaje urbano». «Debemos tener en cuenta que la ciudad histórica por la que paseamos no es la misma de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos... Nos permite determinar en qué punto emocional y estético son iguales y cuáles son las variaciones», puntualiza.

Además de aportar claves para la conservación y el desarrollo arquitectónico, este estudio también desvela aspectos históricos sobre la forma de vida en los cascos históricos de Las Palmas de Gran Canaria y de Guía. «El estudio de los pigmentos no solo nos permite datar en qué momento fueron puestos y ver la correlación temporal. También se percibe la diferencia económica de las distintas familias propietarias de los edificios. Las más adineradas traían los colores de fuera, fruto de su gusto estético. Hay que tener en cuenta también que antes de Facundo Fierro, Vegueta era blanca: siguió manteniendo este color fruto de la última epidemia de cólera en la ciudad», apunta quien espera que la conclusiones definitivas de este estudio se plasmen en un libro en un futuro próximo.