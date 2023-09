Las Palmas de Gran Canaria cierra el año con 622 artistas en su oferta cultural

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta un su programa de citas culturales para el último cuatrimestre del año. La capital grancanaria acogerá más de medio centenar de convocatorias en lo que resta del año, sin contar la decena de festivales, eventos y celebraciones en los que colabora como uno de sus principales impulsores.

El planteamiento fue presentado en la tarde de este miércoles por la alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal de Cultura Adrián Santana, en un acto que contó con actuaciones musicales de Ismailah trío y de Ana Gil Trio, así como con la complicidad y presencia de profesionales del sector. En el transcurso del mismo se detallaron algunos de los objetivos en materia de cultura del equipo de gobierno.

Las primeras palabras de la alcaldesa afirman que la propuesta diseñada procura «que sea de interés de toda la ciudadanía». Y, efectivamente, la oferta prevista da cabida al teatro, al cine, a exposiciones y encuentros formativos, también al manga, al terror, al humor, al baile y, evidentemente, a la música de diferentes géneros: de la clásica a la música de raíz.

Así mismo, la jefa del gobierno de la ciudad afirmó que «hemos puesto todo nuestro empeño en ofrecer una programación cultural acorde con la relevancia que esta ciudad tiene en el contexto cultural del Archipiélago, así como en el contexto nacional«.

Objetivo

Uno de los objetivos del equipo que capitanea la alcaldesa Darias en materia de cultura es ampliar el número de personas que puedan disfrutar de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad y también las que puedan participar en ellos de forma activa. Por tanto, según lo explicado, los criterios aplicados en la programación «tienen su raíz en una forma de concebir la cultura, su contribución al desarrollo humano y, especialmente, a la convivencia.» De hecho, el discurso de la alcaldesa redundó en esta idea al apuntar que «cuando desde el gobierno municipal impulsamos un programa cultural estamos pensando ante todo en crear vivencias compartidas, o lo que es lo mismo, en aportar ideas y emociones que hagan posible y deseable la convivencia.»

En lo que respecta al programa del Ayuntamiento, el concejal del área, Adrián Santana, señaló que «la inversión en materia cultural tratará de acercar al público a tendencias e iniciativas que necesitan de apoyo público para ver la luz en las Islas, caso de festivales que hoy forman parte de la identidad de la ciudad, así como a subrayar nuestra idiosincrasia e identidad cosmopolita, además de favorecer el respaldo al sector local», —solo con este programa se cuenta con 622 artistas, 139 técnicos y 15 productoras—. El concejal de Cultura también afirmó que «la vocación del área es dar cuenta de una agenda rica, diversa y adaptada a distintos gustos y edades«.

De hecho, con esta vocación ha arrancado la agenda del trimestre. El programa, que no incluye el desglose del calendario navideño, ha comenzado con el taller PSJM·LPGC Workshop 2023: «Creación crítica y mercado: aportación de significado y valor» en el Centro Cultural Pepe Dámaso, una iniciativa que culminará con una exposición de las creaciones del alumnado.

Asimismo, hace unos días, el área de Cultura anticipó otro de los platos fuertes de la agenda: «Patrimonio vivo», un recorrido guiado por personas expertas a través de las dependencias del Museo Castillo de Mata, del Palacete Rodríguez Quegles, de las Casas Consistoriales, del Teatro Pérez Galdós, del Museo Canario, del Castillo de la Luz y de la Batería de San Juan. La propuesta, que tendrá lugar los próximos 15 y 16 de septiembre, dará a conocer al ciudadano su patrimonio histórico y cultural en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio. La asistencia es gratuita previa inscripción a través del enlace habilitado en lpacultura.com.

A partir de ahora, llegarán las citas estables que se desarrollarán en el Espacio Miller del parque Santa Catalina, en el Palacete Rodríguez Quegles y en el Auditorio José Antonio Ramos del parque Doramas. Estos serán los puntos señalados para celebrar veladas teatrales, de humor o musicales. Pero también el Museo Castillo de Mata, el citado Centro Cultural Pepe Dámaso, y la incorporación de las Casas Consistoriales, como espacios expositivos. Este último ya ha abierto sus puertas con una exposición que rinde tributo a una triple efeméride: el centenario del nacimiento del autor Rafael Arozarena, el cincuenta aniversario de la publicación del libro Mararía y veinticinco de su adaptación cinematográfica. La muestra recoge la adaptación al cómic de la célebre novela por parte de Eduardo González, una selección de piezas que ha viajado por Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Tenerife y que recala en la ciudad hasta el 4 de octubre.

Diversas sedes

A lo largo de estos meses, igualmente, se incorporarán celebraciones destacadas como el Festival Masdanza en octubre, o el esperado WOMAD en noviembre, entre otros muchos.

En lo que respecta al planteamiento por sedes, y aunque el detalle de la agenda podrá consultarse en la web y perfiles sociales de lpacultura, la sala Miller acogerá los jueves el ciclo «Es jueves es teatro», lo hará los próximos 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre, así como el 2 y el 30 de noviembre con producciones que arribarán de la mano de productoras como Teatro La República, Clapso Producciones, Teatro Defondo, el inconmensurable Juanjo Artero, así como de La Asociación Down Las Palmas.

Los viernes se dedicarán al humor y el escenario recibirá a grandes como Aarón Gómez, Saúl Romero, Carmen Romero, Bianca Kiovacs y Kike Pérez, los días 22 de septiembre, 20 de octubre, 17 de noviembre y 1 de diciembre.

El soul y el rock recalarán en este espacio los sábados 14 y 21 de octubre con el ciclo «Eat to the Beat» que ofrecerá los conciertos de Stevie Wonder Story y Acantha Lang, respectivamente.

También la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria subirá a las tablas de Miller los días 27 y 28 de octubre para replicar un espectáculo que ha formado parte de la 31ª temporada de Zarzuela de Canarias. Su Antología de la Zarzuela, con dirección musical de Juan Roda y artística de Germán Arias, se reproducirá en Santa Catalina y vibrará con las voces de la soprano grancanaria Magdalena Padilla y el tenor venezolano Giancarlo Santelli.

Los domingos de Miller seguirán siendo para los mayores de la ciudad. El baile con música en vivo protagonizará las sesiones de los próximos 24 de septiembre, 22 de octubre, 19 de noviembre y 30 de diciembre y su especial Fin de Año.

Cultura, además recupera «Efecto Cinema», proyecto que da continuidad a lo largo del año a la filosofía del Festival de Cine y que ofrecerá estrenos de nivel los miércoles y jueves, en concreto los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre, así como los 20, 21, 27 y 28 de diciembre en el Edificio Miller.

Por último, la sala del parque Santa Catalina mostrará su complicidad con el terror freak en una noche de cine que llegará de la mano del Festival del Manga.

En el otro extremo de la ciudad, el Palacete Rodríguez Quegles acogerá veladas de música clásica en su ciclo «Miércoles clásicos», una cita que llevará a la calle Escritor Benito Pérez Galdós los acordes de formaciones más que solventes.

El parque Doramas también seguirá recibiendo a grupos y artistas vinculados con la música de raíz. Y es que «Musicando» no fallará a la cita de los sábados a las 21:00 horas en el Auditorio José Antonio Ramos. Precisamente al desaparecido timplista se brindará un homenaje la noche del 4 de noviembre, mientras que la apertura de temporada recaerá en el mítico grupo Los Gofiones, el 7 de octubre, y el cierre lo hará en Thania Gil, el 4 de diciembre.

El Ayuntamiento no dejará de apostar por la celebración de fiestas señaladas que se han consolidado como tradiciones para sus ciudadanos. Los días previos al Día de los Difuntos, los próximos 30 y 31 de octubre, regresarán los versos de Zorrilla en un proyecto que dirigirá 2RC Teatro. Los Gofiones también pondrán ritmo a la noche de Finados en un programa festivo que, como se apuntó anteriormente, sumará el cine freak programado en Miller.

Las exposiciones serán una constante en la capital grancanaria, así, la anunciada de «Mararía» en las Casas Consistoriales dará paso en noviembre a una muestra que lleva por título «Caco Senante: La salsa de la vida», una cita que se completa con conciertos del músico y su banda.

El Museo Castillo de Mata brindará sus salas a «Biodiversidad 2023 – 2050» de Gerardo Stübing, en colaboración con el Jardín Canario, del 14 al 28 de septiembre; octubre y noviembre la fortaleza acogerá «Oriente en Occidente», comisariada por Daniel Montesdeoca; y los últimos meses del año este espacio expositivo mostrará «Afán coleccionista, historias sobre una pasión. Colección Casimiro», con piezas de Millares, Martín Fernández de La Torre o César Manrique.

A estas propuestas se sumará la actividad de las Bibliotecas Públicas Municipales, eventos como «Clásicos en colores», el Festival del Manga, el Big Bang Vintage Festival, el Festival de Zarzuela, el «Canarii. País adentro», la creación relacionada con el Laboratorio Galdós o la llegada de «Esperando a Lucky» de La Godot Escénica, iniciativas que cuentan con importantes aportaciones municipales.

A todo esto, se sumará el apoyo decidido del Consistorio a la actividad cultural de la Fundación Auditorio y Teatro, a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, a Barrios Orquestados, a la Sociedad Filarmónica, a La Sociedad Científica El Museo Canario, a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y al Gabinete Literario.

La información al detalle del programa, los precios y modos de adquirir entradas, o cualquier modificación de la agenda podrá buscarse en los canales digitales de lpacultura, una marca que se ha presentado con su imagen renovada y un logotipo que otorga protagonismo al «TÚ» de Cultura, puesto que la cultura precisa de un interlocutor, de un diálogo con el individuo y, precisamente, pretende hacer al ciudadano protagonista y partícipe de la acción cultural.