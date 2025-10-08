Otoño a ritmo de jazz Michael Mayo, Yul Ballesteros Trío, María Toro Trío, Bob James Quartet, Anthony Strong y una Big Band de profesores y alumnos de música forman el cartel de esta décimosexta edición de 'Jazz Otoño 2025'

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:21

La programación musical de otoño de Las Palmas de Gran Canaria suena a jazz con la llegada de Jazz Otoño 2025, un ciclo que, entre el 11 de octubre y el 17 de diciembre refrenda el compromiso con el que está considerado como uno de los más famosos y populares estilos de música del mundo.

El vocalista, compositor y arreglista estadounidense Michael Mayo y la leyenda Bob James Quartet regresan a los escenarios de Las Palmas de Gran Canaria, ya que forman parte del cartel del 16º Jazz Otoño, festival donde el músico Yul Ballesteros estrenará su nuevo trabajo, 'Hope'.

Junto a ellos, la flautista y compositora María Toro Trío presentará 'Mestura', un trabajo en el que el jazz dialoga con el folclore gallego con la pandereta como hilo conductor; mientras que el caballero inglés del jazz Anthony Strong aportará su swing. La programación de esta iniciativa conjunta de todas las instituciones culturales públicas de Gran Canaria y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) también dará cabida a una big band de profesores y alumnos de los conservatorios superior de música de Canarias y profesional de música de Las Palmas de Gran Canaria.

En su presentación este miércoles en rueda de prensa, los promotores de este festival coincidieron en que es un ejemplo de gestión cultural de «élite», como resaltó el vicerrector del área de la ULPGC, José Miguel Álamo, quien celebró que el Paraninfo acoja, el 17 de diciembre, la actuación conjunta que ofrecerán los combos de jazz de los conservatorios.

Yul Ballesteros Trio; Bob James Quarter; y Michael Mayo. C7

El director del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, recordó que este festival se creó para que los ciudadanos no tengan que elegir entre dos conciertos programados en un mismo día, de forma que su propósito es facilitar la posibilidad de acceder al jazz «en todas sus formas y colores».

Este recinto cultural será el encargado de recibir el 8 de noviembre al teclista, arreglista y productor de jazz estadounidense Bob James Quarter, ganador de dos Grammy y a quien descubrió en 1963 Quincy Jones.