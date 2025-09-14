La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria lanza su nueva temporada con nombres internacionales y protagonismo canario La nueva programación, de la temporada 2025-2026, incluye 19 conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus, paquetes temáticos desde 32 euros y un ciclo especial de cinco conciertos en jueves

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ha puesto a la venta las entradas y los paquetes de bienvenida para su temporada oficial 2025-2026, que se desarrollará bajo el lema «Déjate sorprender». La programación de abono contará con un total de 19 conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus, divididos en los tramos de otoño e invierno.

Como novedad, la OFGC duplica en jueves cinco de sus programas más destacados a través del ciclo TOP 5 Filarmónica, ofreciendo así más oportunidades de disfrutar de la orquesta. Además, se han diseñado cuatro paquetes temáticos de bienvenida —formados por tres conciertos cada uno— desde 32 euros.

La temporada se inaugurará el próximo 19 de septiembre con el programa En torno a Carmen, una fusión de música sinfónica, copla y flamenco dirigida por el titular de la formación, Karel Mark Chichon, y que contará con la participación del cantaor Paco Candela y reconocidos intérpretes canarios como Celia Jiménez, Luis Alejandro García y Katia Nuez.

El cartel artístico reúne a grandes batutas internacionales como Leonard Slatkin, Trevor Pinnock, Mikko Franck o James Conlon, y a solistas de renombre como James Ehnes, Steven Isserlis, Pacho Flores o Ingrid Fliter. La presencia de talento canario alcanza su mayor protagonismo hasta la fecha, con artistas como Airam Hernández, Gabriel Álvarez y el Coro Infantil de la OFGC.

El repertorio recorrerá algunas de las páginas más célebres del sinfonismo universal, desde Beethoven, Brahms o Chaikovski hasta Stravinski, Strauss y Mahler, junto a producciones especiales como La Pasión según San Juan de Bach o un homenaje a la tradición vienesa de los Strauss.

Las entradas están disponibles en la web oficial y en las taquillas habituales (Sede OFGC, Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós).