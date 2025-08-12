El órgano asesor de la Unesco no ve errores en la actuación ante el incendio de la Mezquita de Córdoba El presidente de Icomos España confirma que el Cabildo Catedral ya contaba con un inmueble cercano que se estaba habilitando para trasladar el material de limpieza almacenado en la capilla

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, ha alabado «el gran equipo profesional» con el que cuenta el Cabildo Catedral de Córdoba, como titular y gestor del monumento, y ha asegurado, respecto a su actuación ante el incendio, que el «no hablaría de errores».

Molina ha visitado este martes la Mezquita-Catedral de Córdoba, para conocer, en el propio monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, los efectos que ha tenido el incendio que sufrió el pasado viernes 8 de agosto.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, junto al deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, el presidente de Icomos España, una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en España, ha dicho lamentar «lo que ha sucedido porque es un edificio que, gracias a Dios, tiene unos protocolos establecidos» para su protección y, «por las primeras impresiones» que tiene Molina, desde el Cabildo «han trabajado bastante bien» y «encaminados a la salvaguarda del edificio».

Así, ha destacado que la Mezquita de Córdoba cuenta con un plan de autoprotección, «y lo tienen bastante bien hecho», de forma que «lo único que vamos es a darle una vueltecilla en identificación de lo que son las amenazas», que «pueden ser, tanto naturales, como antrópicas, y en este caso ha sido una antrópica», con el incendio.

Además, en el Cabildo «también son conocedores, y cada día más, porque tienen un equipo de técnicos bastante competentes», a la hora de «identificar la vulnerabilidad del edificio», de manera que, «identificando lo que son las amenazas y la vulnerabilidad, se pueden identificar los riesgos, y en función de los riesgos se pueden tomar las medidas de prevención, y ahí es donde estamos en la mesa de trabajo» que, para diversas cuestiones relacionadas con el monumento, crearon el pasado año el Cabildo e Icomos, organización de la que la institución capitular forma parte.

En este punto y ante la pregunta concreta de qué errores se han podido cometer respecto al incendio, el presidente de Icomos ha dicho que él «no hablaría de errores», añadiendo que «la palabra error no la emplearía como tal», pues «ha habido una amenaza, ha habido un riesgo y ha habido unas consecuencias, pero aquí nosotros lo que venimos sobre todo es a ayudar y a identificar, y que esto sirva, de alguna manera, como ejemplo para otros monumentos y otras instituciones que deben velar», en el ámbito de «la prevención de este tipo de catástrofes».

En cuanto a si el incendio pudo ser provocado por un cortocircuito en una barredora almacenada en la capilla interior de la Mezquita-Catedral donde se originó el incendio, Molina ha indicado que, desde el Cabildo le han dado «todas las explicaciones» y, en base a ello, Icomos emitirá «el informe correspondiente», cuando tenga, además, «toda la documentación que se está elaborando, tanto por la Policía Científica, como por otros técnicos, para la evaluación de la restauración» precisa, junto con «los arquitectos» y el personal de mantenimiento del monumento, entre otros.

En cualquier caso y tras asegurar que tenía conocimiento de que el Cabildo ya contaba con un inmueble cercano a la Mezquita, que estaba habilitando para trasladar al mismo la citada barredora y otros materiales hasta ahora almacenados en la capilla donde comenzó el fuego, el presidente de Icomos España ha querido resaltar «el gran equipo profesional» con el que cuenta el Cabildo en el monumento, en el que ya se está realizando, junto con la retirada de escombros, la primera actuación de emergencia, que consiste en cubrir las zonas de la cubierta que colapsaron por las llamas, para evitar daños por lluvia, mientras se elabora y ejecuta la restauración ya anunciada.

