«Ojalá Dios nos mande a alguien que logre la paz en mi país, porque esa persona hoy no existe»

Daniel Oren defiende que desde el foso las orquestas que dirige en las representaciones operísticas no se limiten a acompañar a las voces que protagonizan las funciones.

«Odio acompañar a los cantantes. No me gustan los que me dicen que la orquesta se limite a acompañarles y... adiós. Lo que me gusta es hacer música con ellos, que exista un intercambio. Tú me das y yo te doy. Eso lo he podido hacer aquí, porque Ulises (Jaén), el director artístico, ha conseguido un gran reparto», subraya el laureado y veterano director israelí.

Destaca que Yulia Matochkina, que da vida a Santuzza en 'Cavalleria Rusticana' «es una gran artista». «Es muy brava y con ella puedo intercambiar música. Tiene una voz excepcional que camina por toda la sala, que es una gran sala. Tiene un gran futuro, igual que el joven Youngjun Park y el español Sergio Escobar, que tiene una gran voz, muy a la italiana», apunta.