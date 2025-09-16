La OFGC y la Fundación DISA lanzan la temporada 25/26 de Conciertos Escolares y en Familia El ciclo ofrecerá más de 28.000 plazas para escolares y 3.200 para familias, con nueve programas que combinan música, teatro, humor y experiencias inmersivas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 18:39 | Actualizado 18:53h.

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y la Fundación DISA han presentado la nueva temporada 2025/2026 de los Conciertos Escolares y en Familia, un proyecto que vuelve a convertir la música en puente entre generaciones y municipios de la isla. El programa crece este año hasta alcanzar los nueve espectáculos con 86 funciones escolares —incluyendo las itinerantes en zonas rurales— y ocho funciones familiares. En total, se ofertarán 28.780 plazas para escolares y 3.200 para público familiar, con posibilidad de ampliarse según la demanda.

La temporada, que incorpora al pedagogo musical Víctor Eloy López como nuevo programador, apuesta por la calidad, la innovación y las producciones propias. Entre los protagonistas destacan nombres como Fernando Palacios, Celia Muñoz, Spanish Brass, Yul Ballesteros, Martín Llade y la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, además de la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La programación incluye propuestas para todas las edades: desde clásicos reinventados como Peer Gynt, espectáculos sorprendentes como Ventriloquía Sinfónica, experiencias para bebés con Usaza, hasta un cierre de temporada con Islazz, un homenaje a la riqueza cultural de Canarias a ritmo de jazz y músicas del mundo.

Con más del 90% de ocupación en la temporada anterior, el ciclo consolida su papel como uno de los proyectos educativos y culturales más queridos de la isla, acercando la música a nuevos públicos y creando experiencias únicas que combinan aprendizaje y emoción.