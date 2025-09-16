Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la temporada 25/26 de Conciertos Escolares y Familias.
Presentación de la temporada 25/26 de Conciertos Escolares y Familias. Cober

La OFGC y la Fundación DISA lanzan la temporada 25/26 de Conciertos Escolares y en Familia

El ciclo ofrecerá más de 28.000 plazas para escolares y 3.200 para familias, con nueve programas que combinan música, teatro, humor y experiencias inmersivas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:39

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y la Fundación DISA han presentado la nueva temporada 2025/2026 de los Conciertos Escolares y en Familia, un proyecto que vuelve a convertir la música en puente entre generaciones y municipios de la isla. El programa crece este año hasta alcanzar los nueve espectáculos con 86 funciones escolares —incluyendo las itinerantes en zonas rurales— y ocho funciones familiares. En total, se ofertarán 28.780 plazas para escolares y 3.200 para público familiar, con posibilidad de ampliarse según la demanda.

La temporada, que incorpora al pedagogo musical Víctor Eloy López como nuevo programador, apuesta por la calidad, la innovación y las producciones propias. Entre los protagonistas destacan nombres como Fernando Palacios, Celia Muñoz, Spanish Brass, Yul Ballesteros, Martín Llade y la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, además de la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La programación incluye propuestas para todas las edades: desde clásicos reinventados como Peer Gynt, espectáculos sorprendentes como Ventriloquía Sinfónica, experiencias para bebés con Usaza, hasta un cierre de temporada con Islazz, un homenaje a la riqueza cultural de Canarias a ritmo de jazz y músicas del mundo.

Con más del 90% de ocupación en la temporada anterior, el ciclo consolida su papel como uno de los proyectos educativos y culturales más queridos de la isla, acercando la música a nuevos públicos y creando experiencias únicas que combinan aprendizaje y emoción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  3. 3 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  4. 4 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  5. 5 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Aparece muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  7. 7 Libertad provisional para el joven investigado por prender fuego a una menor en La Isleta
  8. 8 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La OFGC y la Fundación DISA lanzan la temporada 25/26 de Conciertos Escolares y en Familia