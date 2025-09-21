La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se adueña del Puerto Un año más acuden a su gran cita en el Festival de Teatro, Música y Danza en el clásico y espectacular escenario del Muelle de Contenedores

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:00 | Actualizado 23:43h. Comenta Compartir

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria volvió este sábado un año más a su gran cita en el Festival de Teatro, Música y Danza en el clásico y espectacular escenario del Muelle de Contenedores. Karel Mark Chichon, director titular de la OFGC, se puso al frente de un programa que tuvo como inspiración la Carmen de Bizet, de la que se cumplen 150 años de su estreno.

Además de diversos fragmentos de la mítica ópera, el concierto incluyó asimismo piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Franco Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro que conformaron una amplia visión de las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía y en la que tuvieron cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.

Todos estos elementos se fusionan con la fuerza del flamenco, con la presencia estelar del cantaor de referencia de nuestro tiempo, Paco Candela. Junto a él, tres grandes solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, y el Coro Infantil de la OFGC.