Collage de algunas de las fotografías que estarán expuestas en el Casino de Gáldar desde este viernes. C7

'Normal', una mirada fotográfica para «visualizar la salud mental desde la dignidad, cercanía y creatividad»

El Casino de Gáldar acoge desde este viernes una exposición que exhibirá 57 fotografías realizadas por pacientes y personal del los Centros de Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II

Óscar Hernández Romano

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 23:38

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra puntualmente cada 10 de octubre, el Casino de Gáldar acogerá desde ese mismo día -viernes- la exposición 'Normal. Lo que otros no ven', una innovadora iniciativa donde se exhibirán 57 fotografías realizadas por 19 personas vinculadas a los Centros de Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II, gestionados por Inserción Canaria SL.

El proyecto, coordinado por Daniel Guimerá y Mayli Anta, cuenta con la colaboración de Duke Fotografía, que cedió las cámaras analógicas, y pretende «visibilizar la salud mental desde la dignidad, la cercanía y la creatividad, alejándose de estigmas y mostrando la mirada única de cada persona hacia su entorno y sus rutinas».

Detallan desde la propia organización del proyecto que «los participantes (divididos entre usuarios, educadores, monitores y facilitadores sociales) trabajaron durante 15 días con cámaras analógicas desechables de 27 exposiciones. Posteriormente, en sesiones grupales, seleccionaron sus imágenes y compartieron relatos y reflexiones. El resultado es una exposición que reúne 57 fotografías a color, acompañadas de un montaje sonoro con las voces de los propios protagonistas. Ofrece una mirada íntima, honesta y luminosa sobre la vida cotidiana y la salud mental. Las imágenes, reveladas en formato analógico, componen un diálogo visual que invita a detenerse y mirar de otra manera».

«Este proyecto nace del deseo de mostrar la belleza de lo cotidiano y de romper con los estigmas», aseveran los coordinadores. «La exposición no busca hablar de la enfermedad, sino de las personas, de sus miradas, de aquello que muchas veces pasa desapercibido», añaden.

La muestra no solamente se limita a la exposición del total del conjunto de fotografías, ya que contará además con diferentes contenidos que harán más completa y gratificante la experiencia visual:

- Collage del proceso participativo.

- Composición de negativos escaneados.

- 'Errores bellos': fotografías accidentales y veladas.

- Retrato colectivo de los participantes en mosaico.

- Sonido: un audio de 20 minutos en bucle con testimonios breves de los 19 participantes.

Entrada libre

La muestra forma parte del XVIII Encuentro de Salud Mental de Gáldar y podrá visitarse gratis a partir de este viernes, de 10:00 a 19:30 horas, en la planta alta del Casino de Gáldar. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, el Gobierno de Canarias, Duke Fotografía e Inserción Canaria SL, entidad responsable de los Centros de Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II, que hicieron posible la participación directa de los implicados.

