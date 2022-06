'Una noche sin luna' de Juan Diego Botto brilla en los Premios Max

El canto lorquiano de Juan Diego Botto 'Una noche sin luna' brilló este lunes por la noche en la vigésimo quinta edición de los Premios Max, que se entregaron en el Teatro Principal de Mahón. Esta obra unipersonal se alzó con el premio al mejor intérprete masculino y al mejor espectáculo teatral. «Viva Lorca, viva Botto y viva la madre que los parió!», gritó desde el escenario Sergio Peris-Mencheta, director de la obra y encargado de recoger el premio ante la ausencia de Botto en la ciudad menorquina por estar inmerso en un rodaje.

Su premio a mejor actor se lo dedicó, en palabras leídas por su hermana Nur Levi, a todas las personas que como el poeta granadino continúan «enterradas en las cunetas esperando que se haga justicia». También se acordó de su madre, Cristina Roca, que le «inculcó el amor al oficio y el respeto a la profesión». Botto sigue con un magnífico 2021. Al éxito de su obra y de los galardones conseguidos este miércoles en Menorca, se unió hace semanas el Premio Nacional de Teatro.

La otra propuesta artística ganadora de la noche fue 'Canto jo i la muntanya balla' (Canto yo y la montaña baila), que ganó tres de los cinco premios a los que optaba: mejor dirección, mejor espacio escénico y mejor composición musical. Mònica López se alzaba con el Max a mejor actriz por su trabajo en 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda' (De que hablamos mientras no hablamos de toda esta mierda) y el galardón a la mejor autoría fue para María Velasco por 'Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra'

En cuanto a la danza, el bailarín y coreógrafo Jesús Carmona copió a Botto y se llevó para casa los premios a mejor intérprete masculino y mejor espectáculo por 'Baile de bestias', mientras Lucía Lacarra lograba el galardón femenino por 'In the still of the night'. Por otra parte, El Espejo Negro triunfó con 'Cris, pequeña valiente' y fue el mejor espectáculo para público infantil y juvenil; 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', de Alessandra García, consiguió ser el mejor espectáculo revelación y 'Company' ganó el premio al mejor espectáculo musical.

Alonso de Santos, homenajeado

La platea también homenajeó como se merece a José Luis Alonso de Santos, autor de 'La estanquera de Vallecas' o 'Bajarse al moro', entre otras, y figura esencial de las últimas décadas del teatro español que recibió el Max de honor. Pero todos estos galardones también señalaron un problema tras la pandemia que lo paró todo. «Hay un cierto acomodo del público a esa manera de entretenerse poniendo un vídeo en casa», indicó Juan José Solana, presidente de la Fundación SGAE, organizadora de estos premios. «Nos gustaría que eso cambiara y que nos levantáramos de esos sofás, de esos asientos cómodos para volver a las salas de teatro», indicó.