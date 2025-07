Natalia Medina dimite en la Sociedad de Promoción municipal en plena investigación de Anticorrupción

Los populares piden el cese de Inmaculada Medina y la concejala le resta importancia a la propuesta

Tras el consejo de administración de la Sociedad de Promoción, el Partido Popular en el Ayuntamiento solicitó «más ceses» en el seno de esta empresa pública por parte de la alcaldesa Carolina Darias. El PP exige a la alcaldesa Carolina Darias que «deje de mirar hacia otro lado» y adopte decisiones políticas «de manera inmediata». «La primera de ellas», reiteran, «debe ser apartar a Inmaculada Medina de la dirección política de la Sociedad de Promoción. No puede seguir tolerándose esta deriva en una sociedad pública que gestiona millones de euros de todos los ciudadanos», afirman en un comunicado. Por su parte, Inmaculada Medina, tras el consejo de administración, dijo ante los medios que «respeta la decisión personal de Natalia Medina» de dimitir. Sobre la petición de su cese por parte de los populares, dijo que «esa decisión la tomará la alcaldesa, pero no será nunca por hacer caso al PP». «No es algo que me quite el sueño y seguiremos trabajando en dar los mejores actos de carnaval, fiestas y cultura a Las Palmas de Gran Canaria», añadió. Medina negó que el consejo de administración de este miércoles fuera tenso. «Son espacios» donde se requiere «diligencia y los temas que se llevan son de máxima confidencialidad y por tanto hay que saber lo que supone ser miembro y puede que a alguien se le escape».