Naira Hernández, una canaria en Nueva York en busca de un Emmy La edición de los premios se celebra este próximo sábado, 11 de octubre

Acfi Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 18:38 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

Naira Hernández se encuentra ya en Nueva York para asistir a la 68ª edición de los Premios Emmy de la publicidad, donde, junto al director de publicidad 'Anti Scammer', Ray Hungría y el responsable de fotografía, Jaime García han sido nominados a un premio Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión norteamericana. La edición de los premios se celebra este próximo sábado, 11 de octubre.

Naira se añadiría así al selecto club de canarios que, como la periodista María Rozman y el presentador Alex Rodríguez han recogido la reconocida estatuilla.

Nacida en la isla de Tenerife y afincada en Madrid, la vida de Naira Hernández ha estado marcada por su pasión por las artes escénicas, lo que la ha llevado a estudiar en prestigiosas escuelas de interpretación, obteniendo, entre otras, la licenciatura en la especialidad de Interpretación Textual en 'El Laboratorio de William Layton', en Madrid o un Máster en Interpretación ante la cámara en 'La Central de Cine en Madrid'.

Asegura que ha sido un camino muy largo, pero se muestra segura al afirmar que es el camino correcto para poder desarrollar su profesión con garantías. Ese es el secreto, nos cuenta: «Constancia y verdadera pasión. Con ello se puede triunfar estés donde estés«.

Aunque reside desde hace más de una década en Madrid, dónde ha tenido que compaginar diversos trabajos para poder formarse, le encantaría poder desarrollar parte de su profesión en Canarias, donde «hay grandes historias y profesionales para contarlas«.

Después de haber trabajado en cine con en 'La Cura. Genesis 2.0'; «Vanitas»; en series de Televisión como 'El Comisario', 'Hospital Central' o en obras de teatro tradicional como en 'Nuestra Ciudad', 'Historias Mínimas', 'Muelle Oeste', 'Miura y otros aninales', 'Ligazón'. De hecho, dentro de su espectro cinematográfico, recibió en su momento el premio por 'Vanitas' al mejor film de ficción en El Festival de Cine Internacional de Barcelona.

Naira confiesa que la verdadera esencia de un actor debe estar sobre un escenario, donde no se puede cortar una escena que sale mal.

Acfi

- ¿Cómo fue el momento en el que se enteró de la nominación?

- El momento, que me enteré, que estaba nominada a la semi fue por una llamada de teléfono. Y me temblaron las piernas. Fue emocionante, no nos lo esperábamos. Ha sido como una demostración de que al final se puede.

- ¿Cree que será este un punto de inflexión en su carrera?

- Creo que mi carrera está empezando ahora mismo. Pero que esté empezando, no quiere decir que empiece de cero. Hay una trayectoria anterior en teatro y cine que para mí es importante. Las cosas van despacio, y yo espero honestamente que se sigan abriendo las puertas, pero no solo fuera de mi país, sino en mi país. No es fácil, pero la buena noticia es que siempre se puede, siempre. Es constancia, es lucha, es confianza en ti.

- Después de conocer a Ray Hungría y prometerle que contaría con usted para próximos proyectos, llega 'Anti Scammer', que además de las nominaciones ha tenido un gran recorrido en Estados Unidos

El anuncio ha tenido muchísimo éxito también por el tema social, Se calculan las estafas en Estados Unidos en millones de dólares. Ancianos, abuelos… todo por teléfono, Se ha llegado a modular la voz para parecer que eres su nieta, su hijo, su esposa…

- ¿Podría la creación de personajes con IA, a desplazar al 'actor de carne y hueso'?

-Yo no creo que los sentimientos aún los puede transmitir la la inteligencia artificial. Un actor es un canal, y somos sentimiento. Que se pueda utilizar para estafas como el anuncio el que estoy nominada, vale. Pero el llegar a transmitir lo que son sentimientos de humano a humano.

- Se avecinan nuevos proyectos y otra colaboración con el director Ray Hungría.

Así es. Se trata de un largo que se ha rodado íntegramente en Nueva York, y que se encuentra actualmente al 80% de su edición y que esperamos se estrene el próximo año. Se trata de mi primer protagónico, y que espero poder presentar también en las islas.