Yoko Kanno, compositora de 'Cowboy Bebop': «Siempre he sido un espíritu libre» La artista japonesa participa en el Festival Tenerife Noir y este sábado la Canarias Big Band intepreta su música en el Teatro Guiniguada

Fran Villalba Santa Cruz de Tenerife Viernes, 21 de marzo 2025, 23:09 Comenta Compartir

Yoko Kanno (Japón, 1963) nunca antes había estado en España. De ahí la importancia de que haya elegido Canarias como primer destino, y por un motivo muy especial: asistir a los dos conciertos de 'Cowboy Beboo Live!' (uno en Santa Cruz de Tenerife, celebrado este viernes y el otro este sábado, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria), que forman parte de la programación del Festival Tenerife Noir y en los que suenan los famosos temas del que posiblemente sea su trabajo más destacado, en esta ocasión interpretados por la Big Band de Canarias.

La compositora ha explicado que la inspiración para componer la música de la famosa serie de 'anime', donde el jazz juega un papel primordial, le vino del hecho de que habitualmente le gusta callejear sola e imbuirse de la esencia del lugar en el que se encuentra, y en este caso concreto los sonidos de Nueva York le evocaban este tipo de melodías, lo que además casaba con la idea que tenía el director de la serie. Y dado que sabía que el jazz es un género «no especialmente popular en Japón», lo que hizo fue «hacer cambios y trabajar mezclando sonidos y mixturas que todo fluyera del modo correcto».

Pero nunca se cerró a incorporar otros estilos, como sucede con el tema 'Space Lion' que se le ocurrió tras un encuentro con músicos africanos. «Posiblemente en el futuro componga algo inspirado en mi visita a Canarias», añade con una sonrisa.

Yoko Kanno afirma que su compositor favorito es Ennio Morricone y contó que el italiano trabajaba habitualmente del mismo modo que ella lo hizo en la serie de 'Cowboy Bebop', componiendo música antes incluso de ver una sola escena acabada. «Por lo general tenía sólo una serie de dibujos conceptuales que me servían como referencia. A partir de ahí componía y el director usaba mi música como inspiración para elaborar las tramas, lo que es un gran honor». Cuando trabajó para Netflix en la serie de acción real de 'Cowboy Bebop', Kanno no tuvo tanta libertad, pero afirma que «aunque evidentemente me gusta más poder ir a mi aire, hay que adaptarse a las circunstancias».

Cómo compone

En ese sentido también cuenta cómo se enfrenta a cada nuevo trabajo: «Por lo general no presto mucha atención a la trama, sino que veo imágenes en mi cabeza, me imagino mis propias historias y dejo volar mi imaginación. En ese sentido siempre he sido un espíritu libre».

Durante un tiempo Kanno usó el pseudónimo de Gabriela Robin para poner voz a algunos temas de 'Cowboy Bebop'. «Me gusta mucho cantar, pero soy muy tímida y me aterrorizaba hacerlo delante de una audiencia amplia, así que me inventé esta identidad para no tener que enfrentarme al público», apunta. Aún así, finalmente desveló el secreto durante la celebración de un concierto en Japón años atrás.

En esta ocasión no será ella ni su banda quienes interpreten los temas de 'Cowboy Bebop', pero Kanno asegura que su creación está en muy buenas manos. La compositora ya conocía el trabajo de la Big Band de Canarias por los vídeos que le había enviado la organización y en los ensayos previos a los que asistió pudo comprobar personalmente que «eran grandes músicos y había una energía muy buena».

Ampliar Yoko Kanno, durante la rueda de prensa. Efe

También ha tenido tiempo para hablar de otros trabajos suyos, como el que realizó para la serie 'Ghost in the shell: Stand alone complex'. «Fue un trabajo muy complicado, porque es ciencia ficción, que es un género que no domino. Pero al final se trata de zambullirte en la mente de los personajes y buscar el sonido correcto», señala.

Ha explicado que empezó a trabajar poniendo música a series de anime casi por casualidad. «Yo había realizado música para una exposición en Japón, un director escuchó mi trabajo, le gustó, me llamó y ahí me inicié en el mundillo». También ha confesado que de pequeña no leía mangas y que le horroriza la violencia, pero que aún así es muy fan de la serie 'Cowboy Bebop' porque «hay algo en esos personajes que resulta muy atractivo». Además ha explicado que su manera de aproximarse a su trabajo siempre es «sentir cariño por todos los personajes, sean humanos, robots o cualquier otra cosa».

Aunque lleva poco tiempo en Canarias, Yoko Kanno ha tenido tiempo para enamorarse de nuestros quesos, «que son deliciosos».