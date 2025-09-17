Wos LasPalmas anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'Solo Dios Sabe' El album, que combina reguetón, R&B, trap y rap, busca confirmar la madurez artística del cantante

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

El artista grancanario Alejandro Vega Padrón, conocido en la escena musical como Wos LasPalmas, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, titulado 'Solo Dios Sabe', que verá la luz el próximo 14 de noviembre de 2025 en todas las plataformas digitales, entre ellas Spotify, Apple Music y YouTube.

El joven músico, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, comenzó su trayectoria artística en 2013 y fue consolidando su formación y estilo hasta 2020, cuando dio un salto de calidad que lo situó entre los nombres destacados de la música urbana canaria.

El nuevo álbum está compuesto por 18 canciones y, según el propio artista, supone un punto de inflexión en su carrera. «Busco siempre el lado positivo de la duda. Este disco es la banda sonora de esa sensación», explicó Wos LasPalmas. El trabajo reúne colaboraciones de artistas de primer nivel y refleja tanto su historia personal como la influencia de la música urbana del Archipiélago. «Es una forma de lanzarme de lleno al panorama nacional y seguir creciendo como artista», añadió.

Con una propuesta sonora que combina reguetón, R&B, trap y rap, 'Solo Dios Sabe' busca confirmar la madurez artística de Wos LasPalmas, quien ya había logrado un importante respaldo del público con su anterior álbum, 'Muerto sería rico', que superó los tres millones de reproducciones en Spotify, sin contar el resto de plataformas.

En 2024 el músico vivió un año de expansión con una intensa gira por toda España, actuando en salas y festivales nacionales, lo que afianzó su proyección más allá de Canarias. Para acompañar este lanzamiento prepara una nueva gira de conciertos en distintas ciudades del país, cuyos detalles se conocerán tras la salida del disco.

'Solo Dios Sabe' llega editado bajo el sello ADA y marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Wos LasPalmas, que se ha consolidado en el panorama urbano colaborando con referentes como Cruz Cafuné, Quevedo, La Pantera, Juseph y Lucho R.K.

Temas

Spotify

Gira