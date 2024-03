No volveré a ser joven

Cayetano Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de marzo 2024, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Una de las cosas que se deben hacer al menos una vez en la vida es asistir a una representación de 'La Bohème'. Pese a que esta ópera de Puccini no entusiasmó al público en su estreno de 1896 y la recibió con cierta frialdad al no estar acostumbrado a ver en el escenario a personajes corrientes y situaciones pocos sofisticadas, tan habituales en el mundo de la lírica. Pese a ello pronto comenzó a ser representada en los principales teatros del mundo y hoy su aceptación y popularidad la han convertido en una de las óperas más populares de todo el repertorio lírico, admirada tanto por los melómanos como por el simple aficionado. Es casi imposible sustraerse desde los primeros compases a su magnífica melodía y a sus arias plenas de sentimentalismo y verdad con un grupo de jóvenes que sueñan , como hoy día, con «llevarme la vida por delante», como bien refleja el poeta Jaime Gil de Biedma en el poema que da título a esta crónica. No es de extrañar pues que sea el título más representado de las 57 temporadas de óperas de la capital grancanaria, que este año lo hace como tributo al centenario del fallecimiento de sus autor.

Muy acertada es la dirección de escena deCarlo Antonio de Lucia, pues sabe trasmitir la rebosante juventud de esos personajes llenos de vida e ilusión, ante todo colegas. Una lástima es que firme una escenografía reciclada, caduca y vergonzante que limitaba el buen desarrollo de sus propuestas. Para ello contó con un reparto más joven de lo habitual, excelentes en sus interpretaciones y, por supuesto en las voces. Entre ellos destaca Claudia Pavone (Mimì), una soprano lírica con una voz de bello color y registros muy acertados. Con el tiempo su personaje será de referencia como lo es ahora en 'La Traviata.' El tenor mejicano Arturo Chacón-Cruz (Rodolfo) hizo una representación plena y segura, siempre acertada en sus agudos, no tanto en los tonos bajos. El barítono italiano Alesandro Luongo (Marcello) compuso su personaje pletórico de recursos con su voz de tintes líricos. La soprano Isabel Rey, muy apreciada por el público local, sorprendió por su cambio de registro y sus magníficas dotes de actriz. Francamente plenos el conjunto de comprimarios del reparto, al igual que el Coro del Festival de Ópera, que dirige Olga Santana y el Coro Infantil de la OFGC, responsabilidad de Marcela Garrón. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria volvió a demostrar su excelente estado de gracia bajo la eficaz dirección de José Miguel Pérez-Sierra. Apunte final. Hace una semana del triste fallecimiento de Elu Arroyo, sin duda el intérprete canario que en más ocasiones ha intervenido en la historia de las temporadas locales de ópera. Tanto por sus cualidades vocales como por las humanas es lamentable que no se rindiera homenaje a su figura, algo habitual para otros ausentes...