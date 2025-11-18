Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel anunciando a Viva Suecia. Redes Sociales

Viva Suecia, nuevo grupo confirmado para el Granca Live Fest 2026

La banda murciana de indie rock actuará el jueves 2 de julio sobre el césped del Estadio de Gran Canaria | Se suman a los artistas ya confirmados Dani Martín, Alejandro Sanz y Aitana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

El Granca Live Fest 2026 ha anunciado a Viva Suecia como la primera confirmación para el jueves 2 de julio. La banda murciana, referente del rock alternativo e indie rock en España, actuará ese día con un directo cargado de energía y emoción.

Con Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), Viva Suecia se ha consolidado como una de las formaciones más importantes del panorama nacional. Su nuevo álbum, Hecho en Tiempos de Paz, ha marcado un hito en su trayectoria, con singles como «Dolor y Gloria», «Deja Encendida Una Luz», «Sangre» y «Querer», que están superando todos sus registros anteriores.

Viva Suecia arrasa en ventas y público: su próxima gira por grandes recintos -incluyendo dos fechas en el Movistar Arena- confirma su enorme tirón y su posición como uno de los directos más esperados del país. Su estilo combina melodía, fuerza guitarrera y arreglos épicos, acompañando la intensa voz de Rafa Val, que se ha convertido en la seña de identidad de la banda.

Además, el Granca Live Fest ya tiene confirmados a Dani Martín, Alejandro Sanz y Aitana. Todos estos actuarán el sábado 4 de julio.

Las entradas para el Granca Live Fest 2026 están ya a la venta en la web oficial del festival (gclivefest.es) y en Entradas.com (entradas.com), a través de los canales autorizados.

