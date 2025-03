El violinista grancanario Simón González gana el 9º Concurso Internacional de Música de Suiza

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Desde la localidad suiza de Lugano, el grancanario Simón González Chiriqui ha recibido el primer gran espaldarazo para mantenerse firme en su intento por hacer realidad su gran sueño, ser un violinista profesional. A sus 16 años se ha impuesto en el 9º concurso Internacional de Música de Suiza, en la categoría S2 Strings (para instrumentos de cuerda), que convoca la Academia Tiziano Rossetti, radicada en Lugano.

«Ha sido muy emocionante ganar. Es un indicio que me ayuda a seguir adelante, a continuar estudiando e ir a por más cosas para intentar ser violinista profesional», reconoce quien acaba este curso, con un año de adelanto con respecto a su edad, su formación en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria.

González Chiriqui preparó durante «meses» este concurso al que se presentó por consejo de una exviolinista profesional que le sigue desde que, con apenas 5 años, tuvo en sus manos un violín por primera vez.

Esta convocatoria internacional fue 'online', modalidad que se ha impuesto en muchos certámenes desde la pandemia de la covid-19. Esto hace que el joven violinista grancanario no sepa cuántos rivales se presentaron.

«Grabé el primer movimiento del 'Concierto para violín' de Mendelssohn, que es la obra que teníamos que tocar todos los que nos presentábamos. Es una obra que tiene sus partes complicadas», apunta González Chiriqui.

«No pensaba que pudiera ganar. Ha sido una gran alegría y me ha permitido comprobar que tengo un nivel. No sabía realmente cuál era, pero con estos concursos ya te sitúas, porque te comparas con violinistas de todo el mundo», confiesa.

Esta prueba de Lugano no es la meta, sino el punto de partida del camino que tiene previsto recorrer en un futuro inmediato. Este joven violinista grancanario tiene en mente seguir presentándose a más convocatorias internacionales, sobre todo una vez culmine sexto en el Conservatorio Profesional de su ciudad natal y así pueda dedicarse exclusivamente a estudiar con el violín.

El futuro

También valorará con su familia la posibilidad de seguir formándose en el extranjero. Baraja ya la posibilidad de ir a Estados Unidos, Canadá e Israel. «Tengo que decidirlo en los próximos meses. En verano viajaré con mi madre para conocer a los profesores en los conservatorios a los que me gustaría ir. Los profesores te conocen previamente. Y nosotros los conocemos a ellos para ver si hay una buena conexión», apunta Simón González.

Ampliar Simón González Chiriqui, con su violín. Cober

Mientras tanto, seguirá robándole todo el tiempo que sea posible a sus estudios de Bachillerato y de 6º del Conservatorio Profesional para perfeccionar su dominio del violín. Incluso, ya está tanteando la posibilidad de estrenarse junto a una orquesta como solista en el archipiélago, otro de sus sueños y que espera cumplir en un corto espacio de tiempo.

La música para expresarse y ser feliz

Cuando se pregunta a Simón González Chiriqui qué encuentra en la música y qué siente cuando toca el violín, el joven músico grancanario responde con rapidez: «Con la música me expreso y soy muy feliz cuando toco el violín».

Es consciente de los sacrificios diarios que entraña ser violinista profesional, tanto como solista como integrante de una orquesta. «Es lo que quiero ser. Siempre lo he tenido claro. Toco desde los cinco años. Me encanta la música desde pequeño. Un día, mi madre vio que en el Gabinete Literario se daban clases de violín. Le insistí para que me metiera y lo hizo. Fui avanzando muy rápido, era el método Suzuki. Pero llegó un momento en el que vi que no me llevaba a ningún lado y ya comencé a formarme en el Conservatorio Profesional y con otros profesionales», explica quien se confiesa un apasionado del Romanticismo y que tiene entre sus referentes a estrellas del violín como Leonidas Kavakos -al que vio en directo hace unas semanas en el Festival de Música-, Hilary Hahn, Augustin Hadelich o Anne-Sophie Mutter, entre otros.