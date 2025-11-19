Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El el violonchelista británico Steven Isserlis regresa este jueves y viernes al Auditorio Alfredo Kraus para dar vida al 'Triple Concierto para violín, violonchelo y piano' de Beethoven junto a Irène Duval y Alasdair Beatson. Abordarán esta pieza junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), dirigida por su titular Karel Mark Chichon, a partir de las 20.00 horas dentro de la propuesta denominada 'Top5', en colaboración con la Sociedad Filarmónica. Isserlis, que está considerado como uno de los mejores chelistas en activo del mundo, será uno de los protagonistas de un concierto estrenado en 1804 como un encargo para amigos y protectores de Beethoven, entre ellos el Archiduque Rodolfo al piano. Su estructura es: un 'Allegro' inicial lleno de energía vital, un 'Largo' introspectivo donde el violín y el violonchelo dialogan con delicadeza, y un 'Rondo alla polacca'.

El músico británico conoce bien el recinto del paseo de Las Canteras. En 2022 abrió el Festival de Música de Canarias junto a la Philharmonia Orchesta, dirigida por Philippe Herreweghe. Meses después se estrenó con la OFGC, dirigido por Karel Mark Chichon, para interpretar el 'Concierto para violonchelo' de Dvorák. Además de esta obra de Beethoven, la velada, denominada 'Viena', busca reflejar la riqueza del repertorio musical clásico de esta urbe austriaca con un mini-festival Strauss, con una selección que incluye los célebres valses 'El bello Danubio azul' y 'Aceleraciones', la Obertura de 'El murciélago', la 'Marcha Egipcia' y tres de sus polcas más apreciadas —la 'Nueva Polca Pizzicato', 'Im Krapfenwald'l' y 'Tris-Tras'—.

–¿Qué destacaría del 'Triple Concierto para violín, violonchelo y piano' de Beethoven?

–Me encanta esta obra: ¡es toda una celebración! No puedo entender a quienes la critican; para mí, el concierto es una maravilla: melodías arrebatadoras, un humor irresistible, una forma de mezclar a tres solistas con la orquesta de manera verdaderamente imaginativa… Beethoven en su faceta más incontenible.

–¿Ha tocado antes con la violinista Irène Duval y el pianista Alasdair Beatson, los otros dos solistas de esta obra de Beethoven?

–Aún no he interpretado esta obra con ellos [el artista ensayó el cocierto en la isla este miércoles y respondió a estas preguntas mientras viaja en avión hacia Gran Canaria]; pero he dado varios recitales con Alasdair, e Irène es una de mis compañeras de música de cámara más frecuentes, con quien toco muy a menudo.

–Ha actuado en otras ocasiones con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Se siente especialmente cómodo tocando con ellos? ¿Qué aspectos destacaría de este conjunto?

– ¡Me gusta el espíritu de esta orquesta! Son amables, acogedores, muy cualificados y dispuestos a trabajar. ¡Una combinación excelente! Y con un director excepcional, a juzgar por la única vez que hemos trabajado juntos hasta ahora: fue algo especial.

–¿Y qué puede contarnos del Auditorio Alfredo Kraus? ¿Le gusta especialmente su acústica?

–Sí, tanto acústica como visualmente, la sala es un placer. Y es divertido sentarme en mi camerino antes de salir al escenario y ver a todos los surfistas cayendo al mar…

«Muy poco después del Brexit descubrí que tenía un pasaporte austriaco por lo que ese desastre no me ha afectado»

–¿Qué consejo le daría a un violonchelista que está comenzando su carrera profesional?

– ¡Intentar no pensar en ello como una carrera! Por supuesto, es una carrera, y uno debe ser práctico; pero por encima de eso, y mucho más importante, está el amor por la música. Si uno pierde algo de ese amor, debería seguir otro camino.

–Ha tocado durante muchos años y está considerado uno de los mejores violonchelistas del mundo. ¿Siente que lo sabe todo sobre el instrumento, o todavía se sorprende y descu-bre nuevos sonidos y posibilidades en algunos ensayos y conciertos?

–¡Desde luego no lo sé todo! A veces me pregunto si sé algo… Pero definitivamente sí: siempre estoy intentando descubrir nuevos colores, frases, etc.; o mejor dicho, se me ocurren. Cada vez que interpreto una obra, el compositor me dice cosas diferentes.

–Se habla mucho de atraer a un nuevo público, especialmente jóvenes, a la música clásica. Desde su punto de vista, ¿cómo puede lograrse esto?

–Bueno, ante todo, ¡tocando música con sinceridad y de forma atractiva! Eso es mucho más im-portante que cualquier truco publicitario o vídeos de Instagram o lo que sea para atraer oyentes de cualquier edad. Creo que el público reacciona a la gran música interpretada con honestidad, pero eso no siempre (¿a menudo?) sucede, por desgracia…

–¿Qué opina del Brexit? ¿Le ha afectado profesionalmente? ¿Y como ciudadano?

–Bueno, tengo suerte: Casi inmediatamente después del Brexit, descubrí que tenía derecho a un pasaporte austriaco, así que realmente no me ha afectado. Pero si quiere mi opinión honesta: creo que el Brexit es un desastre, y siempre iba a ser un desastre. ¡Probablemente sea mejor hablar de Beethoven!