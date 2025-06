La verdad y la honestidad de Sílvia y Salvador

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de junio 2025, 22:34 Comenta Compartir

En unos tiempos donde el postureo y los productos prefabricados y manipulados electrónicamente marcan el paso en la industria musical contemporánea, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral dan un golpe sobre la mesa con forma de disco y gira para demostrar que no todo está perdido. Sobre el escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, el próximo 17 de julio, a partir de las 20.00 horas, el público asistirá a la actuación de dos artistas que cantan sin artificios, unidos por una misma pasión y por una amistad que les desborda.

La cantante de Palafrugell y su homólogo lisboeta están al otro lado del teléfono cuando hablan con CANARIAS7 y en lugares distintos. Pero esa distancia geográfica queda fulminada por su conexión natural, salpicada de humor y naturalidad. Hasta el punto que Salvador Sobral no duda, en plena entrevista, en preguntar a Sílvia Pérez Cruz que le recomienda qué pide porque está en uno de los restaurantes favoritos de la cantante y compositora catalana. «Pide las bombas, las alcachofas, pan con tomate o con alioli, y algún pescadito, el lenguado fresco es muy bueno», le sugiere desde el patio de su casa mientras le están afinando el piano en una de las habitaciones interiores.

«Se siente la complicidad que existe. Las bromas que nos echamos son evidentes. Es algo que no se puede falsear, ni en el estudio de grabación ni sobre el escenario», subraya Sobral sobre el álbum 'Sílvia & Salvador' (Warner) y la gira en la que están inmersos y que también recala el 16 de julio en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, a partir de las 20.00 horas.

«Tenemos una filosofía común, marcada por la verdad y la honestidad, con una forma cruda de hacer las cosas. Nos une una forma humana y real de hacer las cosas y eso se ve en el disco y sobre el escenario», añade el lisboeta con el apoyo de Sílvia Pérez Cruz. «Cuando grabamos y cuando cantamos en directo, uno reacciona al otro. Existe un diálogo constante», señala la ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2022.

'El corazón por delante'

«Con el anhelo sin candado, el miedo anestesiado y el corazón por delante», reza el estribillo de 'El corazón por delante', uno de los once temas del álbum conjunto de los dos cantantes. ¿Se puede trasladar esa idea a la manera en la que afrontaron este proyecto musical que ha unido sus caminos? «Más que miedo, sí que hubo un cierto recelo al principio, porque le tengo mucha admiración a Sílvia. Más que miedo lo llamaría nerviosismo. Pero eso fue solo al principio, ahora vamos con el corazón a tope por delante», responde el ganador de Eurovisión en 2017 con el tema 'Amar pelos dois'.

Los dos artistas, en una imagen promocional. C7

«No tuvimos vértigo, pero sí que me acuerdo que Salvador no se lo creía cuando le hice la propuesta tras cantar juntos en la gala de entrega de los premios Goya. Acabamos muy emocionados y le propuse hacer un disco juntos y me dijo que sí. Pero me parecía que no se lo acababa de creer ... Hasta que por fin se decidió y todo empezó a funcionar para grabar el disco. Después ya fue todo muy vivo, orgánico y fácil. Ha sido una celebración y lo que queda, porque sé que pasarán cosas bonitas», augura la artista gerundense.

Una visión sobre el presente y el futuro inmediato que Salvador Sobral también comparte. «Ahora viene la mejor fase. En los primeros conciertos estábamos nerviosos, como es lógico, porque teníamos que conocernos dentro de un escenario. Eso ya está superado y ahora todo es goce puro en cada concierto. Nos queda viajar a Brasil, a Alemania, donde el público es muy divertido... Solo nos queda cerrar los ojos, dejarse ir y disfrutar», lanza el luso.

Un camino enriquecedor

Este proyecto musical atravesó distintas fases, que Pérez Cruz define como «etapas muy hermosas». «Primero decidimos el repertorio y después cómo iba a ser el espectáculo sobre el escenario. Fue un aprendizaje conjunto, ya que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. Ahora es como ver un árbol florecido», apunta.

Ampliar Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. C7

«Queríamos juntar nuestras voces y no componer. Teníamos una lista de compositores amigos para que le dieran forma a nuestras voces y tuvimos mucha suerte. Como son grandes compositores, solo nos quedaba esperar. Fue como recibir los regalos de Navidad de cada uno de ellos. Y después ya solo quedó elegir a los músicos que nos acompañaran, para definir la musicalidad. Optamos por grabar juntos, que siempre es más arriesgado, pero también más rápido y el resultado final es mucho más honesto», asegura la cantante sobre un disco en el que dan vida a temas de Jorge Drexler, Marco Mezquida, Lau Noah y Luisa Sobral, hermana de Salvador, en los que conviven la canción mediterránea, francesa, los fados y los ecos mestizos, rancheros y arrabaleros.

De uno y de otro

Gracias a este camino creativo Salvador Sobral descubrió nuevos aspectos de la artista que tanto admiraba. «Lo primero que me impactó fuela libertad que tiene Sílvia sobre el escenario, su capacidad para la improvisación y el repentismo. Creo que son aspectos que he asumido en parte gracias a ella. Trabajando junto a ella me agradó ver cómo prepara y desarrolla los conciertos dos meses antes. Cómo trabaja la iluminación y todos los detalles», destaca con admiración.

Imágenes promocionales de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. C7

«Trabajar con Salvador es maravilloso. Lo primero que me atrajo es la nitidez de su voz, una claridad que también tiene en la vida, donde nunca falta el humor. Y es que la nitidez de su canto está presente en todos los aspectos de su vida. Escucharlo me ordena. Me ha enseñado muchas cosas del canto y de vivir. Escucharlo cantar como público es muy emocionante e inspirador. Y escucharlo de cerca, compartiendo escenario con él, es un lujo», destaca Pérez Cruz, ganadora de los premios Goya por sendas canciones para las películas 'Blancanieves' (2012) y 'Cerca de tu casa' (2017). La segunda también la protagonizó la cantante catalana.

Sílvia Pérez Cruz reconoce que ha vivido grandes veladas durante sus conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus, cuyo escenario ha pisado en cuatro ocasiones y en distintos formatos. «Es un sitio que me encanta. Cuando se sube la cortina del fondo y se ve el mar, éste se convierte en una parte más de la escenografía. Ahí he vivido momentos muy hermosos, tanto con el quinteto como junto a Marco Mezquida. También fue donde conocí a Valeria Castro», con la que ha grabado el tema 'Debe ser', que forma parte del álbum 'El cuerpo después de todo' de la cantante y compositora palmera.

Apoyo a Palestina

El disco 'Sílvia & Salvador' se cierra con el tema 'Tempus Fugit (Plor per Palestina), compuesto por Marco Mezquida y donde las voces de los dos cantantes reflejan el llanto y el dolor que les provoca la situación de la población palestina.

«Los dos, por separado, ya nos hemos posicionado sobre el genocidio israelí, que está más presente que nunca aunque ahora se hable más de Irán que de Gaza. Marco Mezquida tenía ganas de hacer algo visceral sobre la situación en Palestina y su composición juntó lo que queríamos reflejar los tres. No es algo pretencioso, solo buscamos reivindicar una posición humanitaria. No es ideológica ni política. La gente ha recibido muy bien la canción, no sabemos qué pasará durante el resto de la gira», explica Salvador Sobral sobre esta emotiva canción.

«Era una necesidad. El arte es libertad. No me gustan los artistas impostados porque consideran que es el momento idóneo. Es tan horrible lo que hemos visto, tanta la información que tenemos... que si nos preguntan sería muy bestia quedarse callado. Es demasiado como para no posicionarte», añade Pérez Cruz. Y es que Salvador Sobral aclara que «escapar de la realidad es peligroso, porque puedes acabar alienado si no eres capaz de volver».