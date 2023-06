Un verano repleto de música

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

¿Aún no tiene planes para verano? ¿Le gusta la música y no sabe que artistas actuarán en Gran Canaria en los próximos meses? No se preocupe, le dejamos una lista con los conciertos y festivales que arrasarán este verano en la isla. Coja un bolígrafo y anote las fechas en las que vendrán su artista o artistas favoritos. ¡Hay para todos los gustos!.

Para abrir boca 17 de junio Concierto de Efecto Pasillo La nueva gira de este cuarteto canario tiene una parada en el Alfredo Kraus el próximo sábado 17 de junio. En él presentarán los temas de su nuevo álbum 'Los Reyes del Mambo'. 23 y 24 de junio Festival Boombastic Un día no es suficiente si se trata de un festival con artistas de talla internacional. Bizarrap, Duki, Mora, Bad Gyal, Eladio Carrión y muchos artistas más se darán cita los próximos viernes 23 y sábado 24 de junio en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Principales citas de julio 7 y 8 de julio Granca Live Fest Rosalía, Sebastián Yatra o Lali, serán los encargados de poner a bailar a los asistentes de este festival en el Estadio de Gran Canaria, el viernes 7 de julio. Mientras que Maluma, Manuel Carrasco, Morat, Tini, Lola Índigo y el Vega Life, protagonizan el cartel de la segunda entrega, que tendrá lugar el sábado día 8 de julio. 15 de julio Concierto de Miguel Poveda El cantautor Miguel Poveda regresa al auditorio Alfredo Kraus el póximo sábado 15 de julio. 21 de julio Concierto de Manuel Turizo y Justin Quiles Estos dos grandes artistas del pop urbano latino se subirán al escenario del Gran Canaria Arena el próximo viernes 21 de junio. Además, debido al éxito en la venta de entradas, se ha ampliado el aforo para el concierto. 28 de julio Concierto de Carlos Rivera El cantante mexicano vuelve a España con su gira 'Un tour a todas partes'. Carlos Rivera dará un concierto en el Estadio Gran Canaria Arena el sábado 28 de julio, a partir de las 21.00 horas. Que el ritmo no pare 29 de julio Concierto de Romeo Santos 'El Rey de la Bachata' dará un concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria el próximo sábado 29 de julio. El artista internacional ha decidido incluir Canarias dentro de su gira 'Fórmula Vol.3'. 30 de julio Concierto de Feid Feid -también conocido como Ferxxo- vendrá a Gran Canaria el próximo 30 de julio. El artista colombiano reventará el Gran Canaria Arena con temas como 'Yandel 150', 'Niña Bonita' o ' 'Pantysito. 11 y 12 de agosto FiestoRON No hay verano sin FiestoRON. Los próximos 11 y 12 de agosto, Arucas acogerá el uno de los festivalES de pop-rock más conocidos de la isla. Artistas como SKA-P, el Mago de OZ o Melendi, se encargarán de poner la música en el festival más rockero. 26 de agosto Concierto de Isabel Pantoja 'La Reina de la Copla' vuelve a Gran Canaria para deleitar a los más nostálgicos con 'Marinero de Luces' o 'A mi manera', con las que demostrará que es una viva leyenda de la música española. El concierto será el próximo 26 de agosto en el Gran Canaria Arena. Adiós al verano 1 de septiembre Concierto de Pablo López Este músico se ha convertido en una de las figuras más importantes del pop contemporáneo en España y ahora, regresa al Gran Canaria Arena el 1 de septiembre para deleitar a sus fans con su voz y su piano. 20 de septiembre Concierto de Miguel Ríos Los 'Hijos del Rock'n Roll' tienen una cita el próximo 20 de septiembre en el Gran Canaria Arena con Miguel Ríos. El cantante celebrará el 40 aniversario de 'Rock & Ríos' por 15 cuidades de España, incluyendo la isla.