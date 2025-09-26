Una velada con la trayectoria de Braulio
El auditorio de Agüimes se quedó pequeño este viernes ante un público entregado con el cantante, recordó sus grandes éxitos
Agüimes
Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:31
Con el título '8 Décadas', el músico grancanario ofreció este viernes, en el Teatro Auditorio de Agüimes un concierto arropado por populares músicos canarios que han querido rendir homenaje a su figura y su legado artístico.
Germán López, Los Gofiones, Cristina Ramos, Los Sabandeños y Benito Cabrera formaban parte de un espectáculo en el que fueron coreadas por el público muchas de las canciones. Braulio, muy emocionado, agradeció la acogida del público.
