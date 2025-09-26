Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del concierto de Braulio en el Teatro Auditorio de Agüimes.
Imagen del concierto de Braulio en el Teatro Auditorio de Agüimes. Cober

Una velada con la trayectoria de Braulio

El auditorio de Agüimes se quedó pequeño este viernes ante un público entregado con el cantante, recordó sus grandes éxitos

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:31

Con el título '8 Décadas', el músico grancanario ofreció este viernes, en el Teatro Auditorio de Agüimes un concierto arropado por populares músicos canarios que han querido rendir homenaje a su figura y su legado artístico.

Germán López, Los Gofiones, Cristina Ramos, Los Sabandeños y Benito Cabrera formaban parte de un espectáculo en el que fueron coreadas por el público muchas de las canciones. Braulio, muy emocionado, agradeció la acogida del público.

