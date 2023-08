«Vamos a intentar producir algún Wagner en los próximos años»

Óscar Muñoz califica la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que culminó en junio con el quinto título previsto, 'Rigoletto', como «excelente». La asociación que preside logró una recaudación «récord» que no cubre el déficit que se ha generado por «el incremento en el coste de los materiales» para las producciones propias estrenadas. Para solventarlo, el año próximo se ha cambiado uno de los títulos previstos.

–¿Qué valoración hace de la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que culminó en junio con 'Rigoletto'?

–Tuvimos una temporada con unos resultados que yo calificaría casi como espectaculares. Los compañeros de la Junta hemos visto cómo los socios, cuando nos ven por la calle, nos felicitan efusivamente. No sabría decirte con cuál de los cinco títulos, a nivel particular, me quedaría. Quizás, quien más me entusiasmó fue 'Lucia di Lammermoor', de Donizetti, por la actuación del tenor Xabier Anduaga. Fue algo extraordinario. Hacía tiempo que no veía una voz de tenor con esa proyección, timbre, calidad y maestría en el canto, a pesar ser tan joven. Además de él, en la temporada contamos con grandes actuaciones de estrellas como Jessica Pratt, Jonathan Tetelman, Saioa Hernández, María José Siri, Iván Ayón Rivas, Marina Monzó o Ariunbaatar Ganbaatar. Ahora bien, con un presupuesto de 1.700.0000 euros creo que hemos hecho maravillas a nivel artístico. Eso sí, hemos tenido un ligero déficit. Hemos gastado un poco más en las producciones, pero a la vista de los resultados artísticos está claro que ha merecido la pena. Todas las producciones se hicieron en nuestros talleres.

–Esa apuesta puede generar a corto plazo ese déficit, pero después genera ingresos, porque esas producciones propias se alquilan a otros teatros o se adaptan para nuevos montajes propios en las temporadas venideras. ¿No es así?

–Lo has dicho bien. Al alquilarlas nos vienen después ingresos vía retorno. De hecho, la producción de 'Aida' ya la tenemos alquilada y contamos con propuestas de otros teatros para alquilarnos otras.

–¿Cómo afrontará los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) ese déficit, repercutirá en la 57ª temporada?

–Este déficit nos lleva a realizar una modificación en la temporada próxima. Eso sí, no se trata de un déficit alarmante, ronda los 80.000 euros y se debe al incremento en el coste de los materiales por la crisis. Se incrementó el precio de los mismos con respecto a la previsión inicial. Pero como te decía, lo vamos a abordar con una variación en los títulos de la próxima temporada. 'Gioconda', por ejemplo, costó unos 50.000 euros más de lo previsto por el coste de los materiales. Empezaremos en 2024 con 'Tosca', en febrero, y después 'Bohème', en marzo. En abril es cuando hacemos el cambio con respecto a lo que teníamos previsto. Se representará 'El matrimonio secreto', de Domenico Cimarosa, y no 'Diálogo de carmelitas', una ópera contemporánea que era novedad en la ciudad. Con ese cambio nos ahorraremos en torno a los 80.000 euros, con lo que solventamos el déficit. Las dos últimas de la temporada son 'Roberto Deveroux' y 'Nabucco'.

Ampliar Óscar Muñoz. Arcadio Suárez

–¿Qué nos puede adelantar de los elencos? ¿Imagino que el cambio de 'Diálogo de carmelitas' por 'El matrimonio secreto habrá afectado a la nómina de cantantes prevista o no ha sido así?

–En 'Tosca' contamos con el Piotr Beczała, uno de los mejores tenores del mundo. Todo un lujo. Vendrá con el barítono George Gagnidze, al que ya conocemos porque nos cantó 'Macbeth'. Teníamos previsto a la soprano María José Siri pero seguramente se nos va a caer y estamos en trámites para conseguir una cantante de un gran nivel acorde a Beczala. En 'Bohème' volvemos a contar con el gran tenor mexicano Arturo Chacón Cruz. Claudia Pavone será la Mimí. En 'El matrimonio secreto', tenemos un elenco joven con muy buenas voces. Figura entre ellos uno muy conocido aquí como es Rubén Amoretti y Aitana Sanz, que gustó mucho en la isla en 'Los cuentos de Hoffmann', junto a Arturo Chacón. Para 'Roberto Deveroux' contamos con una de las grandes cantantes canarias, como es nuestra soprano Yolanda Auyanet y vuelve Iván Ayón Cruz, que acaba de lograr tres bises con nuestro 'Rigoletto'. Para el papel de Nottingham vamos a contar con Roman Burdenko, un barítono de primerísimo nivel, habitual en la Scala y teatros de ese nivel. Para 'Nabucco' volvemos a contar con el tenor mongol Ariunbaatar Ganbaatar, al que tuvimos en esta última temporada en 'Aida' y en 'Rigoletto' y como Abigail estará la gran mezzo soprano Ekaterina Semenchuk, habitual en lugares como Salzburgo. A grandes rasgos, esa será la próxima temporada que tenemos prevista entre febrero y junio de 2024. Creo que no se baja el nivel, ni mucho menos, y que será una gran temporada.

–¿Vuelven a apostar por producciones propias?

–Tras el susto de este año, haremos una en nuestros talleres y estamos en trámites para alquilar las demás fuera. Será un arreglo, adaptando la escenografía propia que ya teníamos de otra ópera. Las otras cuatro las alquilaremos o haremos posibles coproducciones con otros teatros.

–De nuevo apuesta por voces habituales de los mejores teatros líricos del mundo. ¿Cuál es el secreto para conseguirlo, porque imagino que no se logra solo por una cuestión económica, no?

–El secreto habría que preguntárselo a Ulises Jaén, nuestro director artístico [risas]. Ha sido un acierto absoluto su llegada. Toda una suerte. Además de ser canario, maneja perfectamente los hilos de este mundillo. Acogió el cargo en principio sin experiencia. Pero no era así, porque estuvo muchos años residiendo en Zúrich, ya que su mujer, la soprano Isabel Rey, fue allí cantante estable. Aprendió muchísimo allí y forjó muchas amistades en el mundo lírico que ayudan a la hora de confeccionar las temporadas. Conoce a los artistas, sabe apremiarles los cachés... Estamos trabajando ya en las temporadas de 2025, 2026 y 2027. Buscando hueco en esas temporadas para que regrese Anduaga, Camarena, Tetelman... Se trabaja a largo plazo para conseguir estas grandes voces. Los principales teatros del mundo programan a tres o cuatro años vista, por lo que si no te adelantas no podrás conseguir nunca este tipo de cantantes de primerísimo nivel.

–Otra de las características habituales en vuestras temporadas consiste en apostar por cantantes jóvenes, artistas emergentes que en unos años se convierten en estrellas.

–Efectivamente. Ahí está el caso reciente de Xabier Anduaga. Vino por primera vez muy joven para cantar 'La Cenerentola', en plena pandemia. Pero donde nos ha cautivado a todos ha sido este año con 'Lucia...'. Son figuras emergentes, contrastadas, que en unos años puede que sean imposibles de contratar. Después pasan cosas como la de Ariunbaatar Ganbaatar, a quien Ulises Jaén lo conoció en un concurso internacional de canto. A Ulises lo suelen convocar como jurado en distintos concursos de canto como jurado y eso le permite también ir descubriendo nuevas voces.

–¿La presencia canaria se circunscribe solo a Yolanda Auyanet la próxima temporada?

–No, la cantera de cantantes canarias volverá a estar presente en roles secundarios, como siempre hacemos. Son unos elementos fundamentales y básicos. Por un lado, porque consideramos que supone un respaldo a sus respectivas carreras artísticas. Y también por nuestra propia economía, porque los gastos se dispararían si contratáramos fuera a todo el reparto. Además, en esos roles de segundo nivel los cantantes canarios aportan una gran calidad.

–¿Ha aumentado o disminuido el número de abonados de los Amigos Canarios de la Ópera durante el último año?

– En un principio vamos a tener más altas que bajas. Las bajas suelen ser, sobre todo, gente mayor. Tenemos unos mil abonados y las altas son, sobre todo, de personas de entre los treinta y los cuarenta y tantos años. Es muy importante para nosotros que vayamos consiguiendo un público más joven. Por eso consideramos muy buenos los acuerdos con los institutos para los ensayos generales. Gracias al acuerdo que tenemos con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llenamos el teatro en esos ensayos generales. Vemos cómo esos jóvenes se quedan asombrados al ver el espectáculo. Después están los que asisten a las representaciones, que también se van muy contentos.

–En el fondo, supone una vuelta a los orígenes de la ópera, cuando era muy popular, asequible económicamente para la mayoría de la sociedad...

–Sí, pero la ópera está más que consolidada e igualada. No sé si recuerdas cómo antaño, en el Teatro Pérez Galdós, los que asistían a lo que se llamaba 'Paraíso' y 'General' entraban por una puerta lateral, mientras que el resto lo hacía por la puerta principal. Eso suponía una distinción social que ya no existe. En las propias vestimentas se ve ahora. Va gente con traje y corbata y a su lado otros espectadores en vaqueros y playeras. Y no pasa nada, como es normal.

–Vuestras temporadas cuentan con un apoyo institucional muy importante. ¿Tienen confirmadas las cantidades para el próximo año?

–Esa parte es fundamental. Tenemos buenas noticias, porque tanto las nuevas corporaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria nos han confirmado que mantendrán el mismo importe. Eso nos da una gran tranquilidad. Contamos con que el Gobierno de Canarias nos siga apoyando, tal y como lo hizo durante estos últimos cuatro años. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, hizo una extraordinaria labor. Su proposición de Ley, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, es muy importante porque obliga a una mayor dotación cultural anual en los presupuestos. Confiamos en que el incremento presupuestario redunde tanto en la ópera de Tenerife como en la de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus. Hasta ahora, el crecimiento se ha llevado a cabo con un exquisito equilibrio entre las dos temporadas.

–Y también cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura.

–Sí. Tenemos que luchar para nos incremente la subvención, que lleva años paralizada en unos 110.000 euros. No tenemos que olvidar que hace años nos llegaron a aportar desde el Ministerio hasta 400.000 euros. Está desequilibrado, porque si nos comparamos, por ejemplo con la temporada de Oviedo, a ellos les dan, si no recuerdo mal, más de 300.000 euros. Confiamos en que las autoridades canarias que nos representan en el Congreso hagan gestiones para que aumente esa aportación desde el Estado.

–El futuro a corto plazo, por lo que vislumbro, es mantener la misma línea de programación, con algunas pinceladas innovadoras como 'Fedora', que se representó por primera vez este año en al isla, y crecer muy poco a poco. ¿Es así?

–Sí. El año que viene 'El matrimonio secreto' será toda una novedad en nuestra temporada. Para las siguientes temporadas estamos intentando producir algún Wagner. Otro viejo anhelo es 'El caballero de la rosa', de Strauss, pero tenemos el problema del foso, porque requiere un número de músicos que no nos caben. Pero sí que queremos ir abriendo el repertorio poco a poco. Hay que tener en cuenta una cosa. Salvo 'Fedora', las otras óperas que programamos en esta última temporada – 'Aida', 'Lucia di Lammermoor', 'La Gioconda' y 'Rigoletto'– han generado un récord de recaudación, unos 280.000 euros en taquilla. Creo que ha sido uno de los años con mayor recaudación. Si traes los títulos que la gente quiere ver siempre, la recaudación aumenta y no hay que olvidar que nuestras temporada depende mucho de los ingresos en taquilla.