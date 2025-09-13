Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
Ara Malikian y Valeria Castro, durante la actuación en Sevilla. C7

Valeria Castro da vida al tema 'Procuro Olvidarte' junto al violinista Ara Malikian

La cantante palmera fue una de las atracciones con su actuación en el Homenaje a la Música Andaluza, celebrado en Sevilla

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:29

La cantante palmera Valeria Castro, nominada a dos Latin Grammys, se ha convertido en una de las voces inolvidables en el Homenaje a la Música Andaluza, recientemente celebrado por La Academia Latina de la Grabación en Sevilla.

En una cita, en la que la organización de Los Latin Grammys tendían puentes entre leyendas, iconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro de la música, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más modernas de la música latina, la artista palmera ha vuelto a demostrar que es una de las voces incontestables de su generación enamorando al público del Cartuja Center CITE con su actuación junto al reconocido violinista Ara Malikian.

Valeria Castro, Ara Malikian, Aitana, Leiva, Rozalén, Niña Pastori, Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, India Martínez, Camilo, Yami Safdie, Luis Fonsi, Ana Torroja, Janette, Arde Bogotá, Miguel Ríos, Carmen Linares, Alejandro Lerner, Kiki Morente, Lagartija Nick, Yerai Cortés, Lucía Ruibal, Judeline y Ángeles Toledano, compartieron escenario en el que sonaron canciones icónicas de los grandes maestros de la música andaluza y del país, tales como Enrique Morente, Rocío Jurado, Camarón de la Isla, Lola Flores, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Manuel Alejandro y Raphael.

Valeria Castro y Ara Malikian protagonizaron uno de los momentos más aclamados de la noche con su emotivo tributo a uno de los compositores más prolíficos de la región, Manuel Alejandro, cuya obra ha marcado generaciones. Su delicada interpretación del famoso 'Procuro Olvidarte' puso en valor la vigencia y la emoción de esta canción de un repertorio convertido en patrimonio cultural.

Durante los próximos meses Valeria Castro seguirá presentando su último largo trabajo el cuerpo después de todo en una gira internacional en la que recorrerá 16 países en distintas ciudades de España, Europa y América. Este sábado actúa en la Casa de la Música, de la ciudad portuguesa de Oporto.

