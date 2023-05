Valeria Castro se cuela en el nuevo disco de Hirahi Afonso

La cantante palmera Valeria Castro colabora en el segundo disco del timplista y compositor grancanario Hirahi Afonso, 'Lo Puro', cantando junto a la catalana Judit Neddermann, 'Danza Olvidada', uno de los temas que integran esta nueva entrega caracterizada por su sugerente eclecticismo sonoro.

Castro (1999), que afronta en breve una gira por extensa Canarias para presentar su primer disco, 'Con cariño y con cuidado', que dará comienzo el día 26 de mayo en el Teatro Víctor Jara de Vecindario y que contempla actuaciones asimismo en las islas de Fuerteventura, Tenerife, El Hierro y La Palma, confiesa que ha sido «un lujo» compartir con los tres el tema que fue grabado en Barcelona.

Valeria Castro se ha convertido desde 2019 en toda una refrescante sorpresa del género de la canción en España con su singular voz y estilo pulcro y minimalista.

La artista palmera, que escucha a cantantes como Queralt Lahoz, María José Llergó, Silvia Pérez Cruz o Silvana Estrada, define la propuesta de Hirahi Afonso como «original y enraizada en el sonido del timple, un instrumento que todos los canarios hemos escuchado en nuestra infancia, aunque orientándolo a lo actual, a lo nuevo, buscando desde la raíz novedosas e inéditas formas de contar historias, pero teniendo lo canario presente. Me parece una forma muy bonita de reivindicar lo propio, la tierra. Ha sido un lujo poder participar con él en 'Danza Olvidada'».

Admiradora de los dos

Tanto a Judit Neddermann como a Afonso «siempre les he admirado muchísimo», explica la cantante palmera, cuya identidad y vida pareciera que coincidieran con lo que luego refleja a través de la música. La palmera, que comenzó a darse a conocer hace menos de tres años colgando vídeos en YouTube, reconoce que tardó un poco en contestar a la petición de colaboración de Afonso. «Soy un poco desastre», reconoce. «A mí me gusta mucho cuidar con quién hago canciones o con quién quiero compartirlas y para mí colaborar con Hirahi y Judit -que me parece una artistaza también- enseguida se convirtió en una respuesta afirmativa. Coordinar las agendas de los tres fue complicado, pero ese día al vernos en el estudio de Barcelona trabajando la canción, comprobando cómo se introducían nuestras voces y se empastaban y cómo ha quedado finalmente el experimento, pienso que ha merecido la pena», sostiene Valeria Castro.

Lo que más seduce a Valeria Castro del tema 'Danza Olvidada' «es la última parte del tema en el que gana fuerza la chacarera y sobre todo por la esperanza que de repente trae a la canción. Al final creo que es un single con dos partes muy claras. No se suelen escuchar este tipo de canciones. Parece que siempre un tema trae la misma dinámica y ver cómo puede cambiar en esa mitad propicia tanto un hálito de misterio como de singular originalidad».

Por su parte, Hirahi Afonso, que nunca antes había colaborado con Castro, admite que «siempre tuve en mente colaborar con ella. La conocí personalmente el día de la grabación del tema. Es una de las voces referenciales canarias en el exterior. Sabía que, por el estilo de la canción en el que predomina el género de la chacarera y la influencia del folclore, iba a venir muy bien a su estilo. Le encantó la propuesta», señala Afonso.