«Un ‘pantallazo’ fuera de contexto hace mucho daño»

— ¿Cuál es el origen de su sencillo Bañarnos en vaqueros?

— Es una experiencia vivida en primera persona, como prácticamente todo lo escribo. El tema Bañarnos en vaqueros se remonta a hace cuatro años, cuando creía que vivía el amor de mi vida y, como no nos quedaba otra, porque no teníamos traje de baño, nos bañamos con lo puesto, con los vaqueros. Después escribí la canción y la dejé aparcada. Como suelo compartir las cosas por las redes sociales, una chica, que me dijo que me seguía desde mis inicios, me mandó un pantallazo de la canción, preguntándome por qué no la terminaba. Y me puse a ello. Lo he hecho desde una perspectiva de mujer independiente, donde digo en el estribillo que sola se está bien y que no hay fronteras. Ese baño en vaqueros es una connotación a la libertad, a que las mujeres podemos llevar los pantalones en nuestras relaciones y en la vida en general, sin que nadie nos diga cómo debemos vivir. Rechaza eso de que nos digan a ver si te echas novio, a ver si te casas... La soledad tiene también sus puntos positivos, te ayuda a conocerte.

— ¿Se puede entender la canción como una metáfora del empoderamiento de la mujer, de la igualdad y como una defensa de la invidualidad?

— Por supuesto. No es un canto o una reivindicación de la mujer, aunque también lo es, porque soy mujer y escribo en primera persona. Entiendo la canción como una reivindicación del ser humano, del alma individual.

— No renunciar a hacer las cosas como pensamos que deben ser en beneficio de lo que nos imponen...

— Te encasillan, te meten en un estanco y parece que no puedes salir de ahí. Se tiende a hacer subgrupos de todo y no te puedes salir, como sucede en twitter, por ejemplo. Debemos coexistir como siempre lo hemos hecho, con libertad.

— Desde un punto de vista musical, este sencillo marca una evolución. ¿Va por ahí su próximo álbum?

— Sí. Siempre he seguido el formato del disco, que es el más tradicional dentro de la industria. Ahora todo ha cambiado y la música se consume de otra forma y mucho más rápido. En mi caso, he querido comulgar con este formato, sobre todo por ser compositora e independiente con respecto a la industria. Creo que es necesario mostrar un contenido redondo, que tenga una continuidad. El disco es una etapa de un artista. En dos años he hecho dos discos, de doce canciones cada uno, y entre medias varios singles. Yo es que pongo la tele, veo el telediario y soy capaz de componer cinco canciones. Me inspiro con cualquier cosa. En esta ocasión, he invertido mucho tiempo en el estudio, para buscar un sonido evolucionado. Creo que hemos dado un paso hacia adelante.

— ¿Tiene un sonido más maduro?

— Sí. Mi objetivo es crecer constantemente y evolucionar. Me encanta ver cómo mis seguidores evolucionan, cómo tengo familias enteras que siguen mis composiciones. Eso me hace mucha ilusión, porque parece que a veces se extiende la idea de que ya no se hace música para consumir en familia. Es maravilloso ver cómo tus canciones le gustan al abuelo, a la madre y a los nietos...

— ¿Cómo logra mantenerse independiente, al margen de la industria? ¿Las discográficas no tocan en su puerta?

— No es fácil. Me llevo muy bien con la industria. A veces pienso que necesito entrar en esa maquinaria. Lo entiendo como un reto personal. Yo estudié administración de empresas y entrar en la música fue un reto. Comencé por probar y ahora veo todos los pasos que he dado. Lo fácil sería dejar que otros empresarios me lleven esos temas, pero lo entiendo como algo personal, como un deber. Estoy en el punto de ver hasta dónde puedo llegar de forma independiente, porque existen muchas fórmulas de colaboración.

— ¿Teme perder esencia si entra?

— No lo sé. Reconozco que llevarlo yo todo me quita muchas horas cada día, que podía dedicar a estar guapa en el gimnasio o componiendo.

— ¿Siente pudor al contar lo que piensa o le sugiere la realidad?

— Sí. A veces, cuando escribo una canción y veo que tiene una parte que puede ser reconocible, porque me he abierto en canal, temo que se vea demasiado. Soy una persona muy sentimental y pasional, eso es una de mis virtudes y a la vez uno de mis defectos. A veces pienso si me estoy abriendo demasiado...

— ¿Le sorprende que sus canciones conecten con el público?

— Me sorprende y me encanta. Lo que más gusta es mi versión más sincera, porque no hay una puesta en escena sobre el escenario. Sofía es Sofía, con mi guitarra, mis locuras y todo lo que me rodea [risas].

— ¿Su éxito y el de otras cantantes y compositoras es una muestra de que la mujer ha ganado peso dentro del mercado musical español?

— Desde luego que sí. Soy de las que veo el vaso medio lleno. Ahora veo que existe hasta un cierto tono de agresividad feminista. En el mundo musical, Rosana, por ejemplo, ha sudado la gota gorda y triunfó siendo fiel a sus ideas. Se tuvo que enfrentar a un panorama más injusto y ofensivo que el actual. Gracias a mujeres como ella ahora contamos con un hueco. Por supuesto, quedan cosas por hacer y hay que evolucionar. La música es para todos, no entiende de barreras ni de géneros. Es algo fundamental en nuestras vidas.

— ¿Cómo serán sus conciertos de debut en las islas?

— He estado en otras ocasiones de vacaciones y he compuesto muchas canciones ahí. Voy ilusionada y con ganas de sorprender al público con mis canciones. Voy arropada con un formato medio acústico, con parte de mi banda. Defino mis conciertos como muchos sentimientos comprimidos en una hora y pico.

— Las redes sociales son clave en su carrera, ¿cómo las entiende?, ¿es consciente de que todo no es bueno?

— Son un arma de doble filo. Bien llevadas pueden ser un cañón, un escaparate brutal. Pero a la mínima se nos deshumaniza. Hay que compartir con la gente sin poner en peligro a tu familia o a tu entorno. Hay una delgadísima línea entre lo que se puede contar y lo que no. Hoy todo queda por escrito y todo se puede sacar de contexto. Un pantallazo puede hacer muchísimo daño. Estoy escribiendo una canción sobre eso.