Troveros de Asieta: «Hacemos música de ida y vuelta, de los flujos migratorios canario-cubanos» El grupo palmero acompaña el día 12 de septiembre a la cantante Albita Rodríguez en el Encuentro de Música Teresa de Bolívar de Teror

Los palmeros Troveros de Asieta regresan al Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar veinte años después de su participación en este importante evento musical que impulsa desde hace 36 años el Cabildo grancanario, a través de la Fundación Nanino Díaz Cutillas. Pero no lo harán en solitario. Se presentan la noche del día 12 de septiembre compartiendo escenario junto a la cubana Albita Rodríguez, en lo que se prevé una excitante descarga de cubanía aliñada de los más conocidos ritmos caribeños.

Tras su participación a principios de este mismo año en la capital grancanaria en el Festival Internacional 'Vive la Salsa', Troveros de Asieta parece haber mantenido un idilio con Gran Canaria, en donde desde entonces han repetido presencia en otras cinco ocasiones. Regresan a la Plaza de Sintes de Teror en donde actuaron el pasado julio junto a Isaac Delgado para sumarse al cartel del Teresa de Bolívar, un evento que consideran «un referente en Canarias en Músicas del Mundo y, en especial, en las músicas de Latino América», como señala Francis Concepción, guitarrista, miembro fundador y director artístico de la banda palmera surgida hace 34 años.

Troveros de Asieta recoge la herencia que le ha legado sus abuelos, protagonistas de la odisea de ida y vuelta entre Canarias y Cuba. Que a los 21 años de su fundación recibieran el Premio Internacional Cubadisco de manos de la crítica especializada al ser considerada como una de las formaciones más importantes de la música cubana hecha en Europa, no hizo más que evidenciar el acierto de la elección de su estilo musical. «Evidentemente la música que hacemos es una música de ida y vuelta resultado de los flujos migratorios entre Canarias y Cuba. En nuestro caso, es algo natural aprendido desde muy jóvenes en nuestras casas y en las celebraciones y fiestas populares de La Palma, en la que escuchar un son, una guaracha, una guajira, una habanera o un punto cubano era habitual, eclipsando en muchas ocasiones y, en unos lugares más que otros, a las manifestaciones populares de lo que debía entenderse como folclore canario en sus manifestaciones de isas, folias, malagueñas....... La Palma fue la isla que, en términos relativos, aportó mayor número de emigrantes a Cuba, en comparación con las otras islas del Archipielago, que regresaban en muchos casos de nuevo a La Palma interpretando esas canciones caribeñas, aunque fuese a su estilo», señala Concepción.

En Teror actuarán junto a la cubana Albita Rodríguez, considerada como una de las renovadoras de las raíces de la música tradicional cubana, que cuenta con 17 nominaciones, dos Grammys y un Emmy, y a la que tuvieron la suerte de conocer a principios de los años 90 del siglo pasado prestándose a colaborar con su voz en el disco de los palmeros, 'Siempre sonriendo', lanzado en 2001.

«Es un verdadero lujo poder compartir escenario con una artista de la talla y trayectoria de Albita Rodríguez. Una parte importante del repertorio del concierto estará integrado por canciones interpretadas por Albita Rodriguez de su propio cancionero que acompañaremos, y otra parte más corta, estará protagonizada por Troveros de Asieta ejecutando sus temas propios», adelanta el director artístico del grupo. «Serán títulos de corte tradicional, como otros modernos más contundentes para el bailador. No faltarán versiones de temas conocidos, pero con una interpretación bien diferenciada pasada por el inconfundible tamiz de Albita Rodriguez y Troveros de Asieta», agrega.

Integrada por Pedro Brito, Fran Martín 'Ciani', Carlos Perdomo, Alberto Martín, David Platero, Jhony Olivares, Óscar Herrera, Iván Hernández y el propio Concepción, la banda ha publicado hasta la fecha una decena de discos, el último de ellos hace cinco años, 'Influencias del latin-jazz', con Multitrack Records. «En nuestras creaciones partimos de los patrones básicos de la raíz de la música cubana, siempre sin perderlos de vista, pero llevando la propuesta a nuestra casa, para darle nuestro apellido e identidad, debidamente aderezada también con un barniz de actualización o quizás también se podría decir de modernidad. Además de nuestras creaciones o de la de otros músicos hacen para que estrene Troveros, en nuestros trabajos también hay versiones, eso sí con nuestro sello».

Según reconoce Francis Concepción «es más fácil comenzar a andar como grupo y tener una mayor proyección o acceso a más espacios escénicos si naces como tal en Gran Canaria o Tenerife, si bien las islas mal llamadas menores, como es el caso de La Palma, quizás te puedan ofrecer un plus de autenticidad y frescura mayor, al ser capaces de propiciar de una manera más natural y orgánica, el encuentro entre potenciales artistas. No obstante, nosotros ya hace bastantes años que residimos en Tenerife, aunque mantenemos un vínculo muy importante con La Palma, en la que anualmente celebramos el festival de Navidad en el que siempre intentamos dar cobertura a los talentos emergentes de la isla, en paralelo con los artistas nacionales e internacionales que también invitamos al mismo».

A partir de otoño lanzarán varios temas que grabaron en directo en diciembre del año pasado en el transcurso de tres conciertos y están en fase de creación de nuevas canciones que incorporarán en sus próximos directos.

«A pesar de que existen distintas medidas y programas de apoyo tanto insulares como regionales a la movilidad de los proyectos musicales por Canarias, que realmente cubren una necesidad especial y cierta motivada por la insularidad», el director artístico de Troveros de Asieta echa de menos en las islas «eventos musicales de gran envergadura producidos entre la iniciativa privada y las instituciones públicas que proporcionarían una gran visibilidad a los proyectos musicales hechos en Canarias, como los que habitualmente se organizan con artistas nacionales e internacionales. Siendo fundamentales y muy importantes las políticas y acciones culturales implementadas por el sector público, para el éxito del desarrollo cultural de una región, es también imprescindible el concurso de la iniciativa privada, así como la implicación de los músicos».