La Trova celebra la 'Noche latina' con tres veladas inolvidables en el Teatro Guiniguada El grupo canario regresa con un espectáculo que estrenará nuevas canciones y contará con la energía de Virginia Guantanamera como invitada especial

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

A principio de los años 2000, en un contexto musical donde las radios canarias estaban dominadas por artistas como David Bisbal, Juanes o Marc Anthony, nació en Gran Canaria La Trova, un grupo formado por un círculo de amigos unidos por su pasión por la música y el deseo de compartirla con el público. Con una actitud «muy optimista, alegre y desenfadada», se lanzaron al panorama musical con la intención de desarrollar y consolidar su propia propuesta artística. Tras varios intentos, que incluyeron parrandas y otros proyectos que «no cuajaron», como recuerda Alberto Cabrera, presidente del grupo, fue en 2003 cuando la iniciativa cobró verdadera forma: «le dimos una actitud más profesional, contratamos a un director y empezamos a tomárnoslo en serio».

La Trova mantiene una tradición muy marcada: cada año y medio presentan una propuesta completamente nueva con la que celebrar la música. Este 2025 no será la excepción. Los días 16, 17 y 18 de octubre, a las 20.00 horas, bajo el título 'Noche latina' el grupo ofrecerá tres noches llenas de música en español producida por ellos. «Hay bolero, hay bachata, hay chachachá, hay salsa, hay merengue, es una recopilación de música latina, pero no propiamente salsera, sino música que se hace en español», adelanta Alberto Cabrera en una entrevista con este medio.

'Noche latina' verá la luz a finales de esta semana en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un lugar muy especial para el grupo, ya que, en palabras de su presidente, es un teatro que los vio crecer y los acogió cuando aún no eran conocidos. «Volver al Guiniguada siempre es una alegría. Al ser un escenario pequeño, nos permite tener contacto directo con el público», asegura.

Durante estas tres noches, el grupo adelanta que habrá pequeños matices que distinguirán esta propuesta de las anteriores. En primer lugar, contarán con la participación de Virginia Guantanamera, una artista que, según destacan, «tiene una energía y una personalidad que seguramente marcarán la diferencia». Además, el repertorio incluirá un 75 % de canciones nuevas, que se estrenarán a lo largo de las tres veladas. «Es una propuesta muy atractiva para el público, tanto para nuestros seguidores como para quienes se acerquen a descubrirnos por primera vez», asegura.

A La Trova le gusta hacer las cosas «pasito a pasito». Cada año lo estructuran en torno a momentos clave, como el concierto de carnaval en febrero o el de Navidad en diciembre, que ya forman parte de su calendario. Pero, más allá del presente, el grupo mira al futuro con ilusión y planificación: ya preparan la celebración de su 25 aniversario en 2028 y trabajan en un nuevo repertorio que verá la luz en el próximo año y medio. Una manera de avanzar firme, sin perder la esencia que los ha acompañado desde sus inicios.

