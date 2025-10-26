Trevor Pinnock: «La música es un antídoto contra la ruidosa desinformación que nos asalta» El británico dirige este jueves y viernes a la OFGC, en el Auditorio Alfredo Kraus, con la 'Quinta' de Beethoven como principal atractivo

Trevor Pinnock, durante uno de los conciertos que ha dirigido en el Auditorio Alfredo Kraus, al frente de la OFGC.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 23:31 Comenta Compartir

Trevor David Pinnock (Canterbury, 16 de diciembre de 1946) es una leyenda en activo de la dirección que se ha convertido en un habitual dentro de la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) desde que Karel Marck Chichon es su titular. El británico será el encargado de inaugurar una de las novedades de la actual campaña, que consiste en que cinco conciertos se desarrollarán, con el mismo programa, el jueves y el viernes, siempre a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus.

Así, los días 30 y 31 de octubre acometerá desde el atril la 'Sinfonía nº5' de Beethoven y el 'Concierto para piano nº 2' de Chopin, con la argentina Ingrid Fliter como solista.

El británico, que ha llevado las riendas de las mejores formaciones sinfónicas y de música antigua del mundo, describe así su vínculo con la OFGC, que en cada entrega es recibida con entusiasmo por el público. «Con cada nueva visita, la orquesta y yo nos conocemos un poco más. Me siento muy afortunado de haber ganado la confianza que la orquesta deposita en mí», responde antes de aterrizar en la isla en el cuestionario que le ha remitido este periódico.

La 'Quinta' de Beethoven es una de las piezas más universales del repertorio, con un comienzo conocidísimo incluso entre los que no son asiduos de la música clásica. Trevor Pinnock desvela cómo ha decidido afrontar esta obra legendaria de uno de los compositores capitales de la historia de la música. «Imagino a Beethoven, ya en la treintena, luchando contra su creciente sordera. Vive en una Viena ocupada por las fuerzas de Napoleón. Esta sinfonía es un viaje heroico que refleja emociones profundamente contrastantes y culmina en un triunfo lleno de esperanza», apunta el músico.

Que se trate de una obra tan conocida, al menos su primer movimiento, no supone ni un aliciente ni un hándicap para Trevor Pinnock. «Cada interpretación es un nuevo viaje, una nueva travesía de descubrimiento», responde antes de las citas de este jueves y viernes.

¿Qué le lleva, a sus 78 años, a seguir en la brecha, viajando por todo el mundo para seguir dirigiendo? Quien fundó The English Concert en 1972, formación que se caracterizó por sus conciertos y grabaciones con instrumentos de época y cuya dirección abandonó en 2003, responde de forma escueta pero incontestable: «La música es mi vida».

De ahí que cuando se le cuestiona sobre si la música puede ayudar a que las nuevas generaciones no caigan en los errores actuales que están llevando al mundo a repetir tantos episodios del pasado se muestre igual de claro: «La música es un antídoto contra la ruidosa desinformación que cada vez nos asalta más. Es un lenguaje poderoso que une en lugar de dividir. Además, cada vez se reconoce más científicamente como una terapia médica sumamente eficaz».

Ampliar La pianista Ingrid Fliter. Gary Houlder «Apoyo» y «libertad plena» para el Chopin de Ingrid Fliter La pianista argentina Ingrid Fliter será la encargada de dar vida en las dos veladas al 'Concierto para piano nº 2' de Chopin, bajo la dirección de Trevor Pinnock y junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El director británico avanza cómo tiene previsto afrontar esta pieza junto a la reputada pianista. «Ingrid Fliter es una intérprete por excelencia de Chopin. Espero poder crear con la orquesta una flexibilidad que le ofrezca apoyo, pero que al mismo tiempo le permita plena libertad», señala. Entre los compromisos orquestales más recientes de Fliter, que ya ha tocado anteriormente junto a la OFGC, se encuentran actuaciones con la Auckland Philharmonia, la Minnesota Orchestra y las orquestas sinfónicas de Sídney, Singapur, Vancouver y Milwaukee. La pianista argentina resultó ganadora Premio Gilmore Artist 2006 -es la única mujer que ha recibido este reconocimiento-.