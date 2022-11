Tony Momrelle y la Perinké Big Band celebran el 25º aniversario del Auditorio Alfredo Kraus

El 25º aniversario del Auditorio Alfredo Kraus se está celebra con un amplio programa de conciertos. Es por eso que la Perinké Big Band invita al cantante británico Tony Momrelle para que se suban juntos al escenario de la Sala Sinfónica y deleitar al público grancanario el próximo 26 de noviembre, a las 20.00 horas.

La Perinké Big Band ya cuenta con una trayectoria dilatada a la hora de tocar junto a grandes artistas internacionales como Richard Bona, Quiana Lynell, Aubrey Logan, Andrea Motis y Joan Chamorro, Celia Mur, entre otros. Y en esta ocasión cuenta con un músico y cantante de tan excepcionales cualidades como lo es Tony Momrelle, quien es capaz de tocar el alma de todo el que lo escucha y a su vez, de poner a bailar a cualquier público por su fuerza, carácter y voz.

Este jueves, en la presentación, la banda ofreció a los medios un adelanto de lo que se escuchará en el concierto. El director de la Perinké Big Band, Ximo Martínez, explicó que « se interpretará un repertorio de Tony Momrelle y también algunos grandes 'hits' del soul. Conseguimos que pudiese cantar dos temas de Ray Charles, que no solo serán cantados sino bailados».

El director también añadió que « trabajar con Tony ha sido muy fácil y hemos congeniado a la perfección».

El director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, destacó que «este aniversario lo estamos celebrando con los 'partners' que nos han acompañado y forman parte de la actividad y, uno de ellos, es la Perinké Big Band. Es un placer para el Auditorio poder contar con ellos, no solo este año, sino siempre».

Más de 20 años sobre los escenarios

Momrelle cuenta con una carrera musical de más de 20 años y se ha visto acompañando en los escenarios a algunos de los mejores artistas del mundo: Incognito, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, y muchos más. En otoño de 2016 apoyó a los legendarios Earth, Wind & Fire en su gira por el Reino Unido.

Su aclamado álbum de debut 'Keep Pushing' se publicó en 2015, seguido de una edición de lujo doce meses después. El fuerte apoyo de las radios regionales y de las principales emisoras de radio al álbum culminó con cuatro sencillos en la lista de Radio 2 de la BBC y con una difusión continua en toda Europa.

La gira 'Keep Pushing Tour' de Momrelle ha dado la vuelta al mundo, actuando ante un público que ha agotado las entradas en locales y festivales del Reino Unido, Australia, Italia, Alemania, Rusia, Francia, Indonesia y muchos más.

Su segundo álbum de estudio 'Best Is Yet To Come' fue lanzado el 26 de abril de 2019 y es, sin duda, el mejor álbum de Momrelle hasta la fecha, donde demuestra su excepcional destreza como compositor, además de mostrar la extraordinaria capacidad vocal por la que es ampliamente conocido.

El disco tiene algo para todos los gustos, sin embargo, hay elementos vitales que corren a través de cada pista que unifican todo: la pura calidad de la composición y la única y poderosa voz de tenor que sólo el propio Tony Momrelle puede ofrecer.

Escuchar este concierto en donde compartir música y escenario con este cantante que el periódico ' The Guardian' define como «el Stevie Wonder del siglo XXI» es una oportunidad para disfrutar del mejor Funk, Soul y R&B con formación de Big Band.

Descuentos

Las entradas podrán adquirirse a través de los canales habituales de La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. Se ofrece la posibilidad de adquirir entradas con un descuento especial que variará en función del número de entradas. Los descuentos se aplicarán a partir de la compra de tres entradas.