«Cuando los tiempos son difíciles, la cultura es algo hermoso a lo que recurrir»

El cantante y pianista británico Anthony Strong se suma a la ilustre nómina de invitados por la Gran Canaria Big Band para celebrar la Navidad en el Teatro Cuyás. Juntos protagonizan 'Hits', donde darán vida en formato jazzístico a versiones muy personales y para este tipo de formación de grandes éxitos universales. Será este jueves y viernes, días 29 y 30 de diciembre, a partir de las 19.30 horas.

-¿Qué le decidió a aceptar la invitación de la Gran Canaria Big Band para estos dos conciertos en el Teatro Cuyás? ¿Qué referencias tenía de la banda?

-Bueno, soy un fanático de las big bands, así que cuando recibo una invitación, ¡es difícil no aceptar! Y amo Gran Canaria, he tocado aquí y la he visitado muchas veces... ¡Además, escaparme de los dos grados de diciembre de Londres fue una perspectiva emocionante para mí! ¡ Fue decir: ah! ¡Estaba nevando la semana pasada!

LAS FRASESEL PIANOB REXIT

-Los arreglos de 'Hits' los firma usted. ¿Cómo fue ese proceso y la selección previa de las canciones?

- Muchos de mis álbumes tienden a ser una mezcla de versiones de jazz y pop y para este concierto tocaremos una mezcla de las canciones más importantes... los éxitos. Es un título bastante libre, pero la gente puede esperar una mezcla real de cosas que conocen y algunos éxitos del cancionero de jazz reinventado como siempre, en mi propio estilo.

-¿Qué canción fue especialmente difícil de arreglar para tocarla con una big band?

-Hice un arreglo tipo 'cine negro' para una canción clásica llamada 'What Lola Wants'... fue un arreglo complicado y detallado y una apertura muy complicada. ¡En realidad se usó para un vídeo de baile en tik tok que se volvió viral la semana pasada! ¡Pero es duro y rápido para el saxofón, muy alto para las trompetas y muy expuesto para el piano! Difícil, pero muy divertido de tocar.

-¿Fue suya la idea de adaptar temas tan conocidos al sonido de una big band o de quién partió la propuesta?

-¡No estoy seguro, lo siento!

-¿Desde un punto de vista vocal le resulta complicado adaptarse a una big band?

-No, en absoluto: el técnico de sonido realiza un gran trabajo (risas) pero en realidad la voz sigue siendo la misma... Puedo actuar un poco más y tocar un poco menos, pero aparte de eso, es muy divertido tener ese sonido detrás de mí. Además, he tenido mucha suerte de tocar con big bands en Francia y Bélgica este mes, ¡así que estoy listo para Gran Canaria!

-¿Cómo ha conseguido encajar el piano en estos temas?

-Es casi al revés, en realidad. Como cantante y pianista durante 20 años, el piano es casi como una extensión de mí, por lo que estos temas provienen del piano. Para mí es la crisálida donde empiezan todos mis arreglos y canciones, a partir de ahí crece el arreglo con la Big Band.

-Sebastián Gil, director de la Gran Canaria Big Band, explica que serán conciertos elegantes, 'muy gentleman'. ¿Comparte esa definición?

-¡Seguro que no se equivoca! Soy un gran fanático de la cortesía, por lo que me gusta mucho el término gentleman (caballero, en castellano). Y estaremos 'con traje y botas' como solemos decir, ¡así que estoy seguro de que la banda se verá bien!

-¿Tiene prevista alguna improvisación?

-¡Por supuesto! ¡Siempre! Este es el principio fundamental del jazz y me encanta. ¡Significa que nunca será lo mismo dos veces!

-¿Con usted se perdió un gran pianista clásico en beneficio del jazz?

-No, no lo creo, quiero decir que posiblemente así sea, pero eso no sería justo para los músicos clásicos que dedican 6 o 7 horas al día a perfeccionar su oficio. Es un régimen muy diferente. El jazz es más de escuchar y escribir y tocar en grupo, menos lectura y práctica en solitario. Me encanta la música clásica, pero fue el jazz lo que me llamó la atención cuando era niño. Tal vez en el futuro regrese a la música más clásica, ¡pero me imagino que será principalmente por placer!

-¿Le gusta que le definan como 'crooner'?

-No me importa en absoluto... En mi cabeza es un término bastante anticuado, pero sigue siendo un término cariñoso y claro, ¡definitivamente 'canturreo' a veces! Como cantante y pianista, a veces me resulta difícil aceptar el término 'crooner' cuando paso a cantar un feroz solo de jazz. Pero no es nada malo.

- ¿Nos puede adelantar algo de su próximo disco?

-'Easy Sailing' salió en noviembre y es mi álbum favorito hasta el momento. Es una colección de algunas de mis canciones favoritas, tocadas con algunos de mis músicos favoritos de todo el mundo, con una magnífica sección de cuerdas. Cuando produces un álbum, lo escuchas un millón de veces, así que cuando sale, puedes estar bastante cansado como artista (¡pero no de este!).

-¿Es capaz de componer música en unos tiempos tan convulsos como los actuales?

-Es una gran pregunta, pero sí lo soy. Me inspiro más en la música misma que en la 'vida', pero cuando la vida es tumultuosa, definitivamente es más difícil. También me inspiro mucho en el cine y el arte, y cuando los tiempos son difíciles, la cultura es algo hermoso a lo que recurrir.

-¿Cómo ha vivido el Brexit?

-¡¡Con mis manos sobre mis ojos, y un profundo dolor en mi corazón!! Es una gran tragedia para todos los involucrados, ¡principalmente los británicos! Cuando un cierto porcentaje de la población se ve privado de sus derechos políticos, resulta bastante fácil dirigir sus votos de cierta manera. Ojalá fuera diferente.

-¿Cómo ha llevado la muerte de la reina isabel II y el continuo baile de 'inquilinos' en el número 10 de Downing Street?

-Bueno, su muerte fue un 'shock', todavía lo es. Nunca fui un 'monárquico recalcitrante', pero ella era nuestra Jefa de Estado e increíblemente buena. ¡Va a tomar un tiempo acostumbrarse a cantar 'God Save The King' después de más de 30 años de cantar 'Queen'! En cuanto a Downing Street, el estado político del Reino Unido se está convirtiendo en una broma en este momento, ¿no es así? Tal vez yo voy a postularse para primer ministro la próxima vez. ¡¿No podría ser mucho peor, verdad?!