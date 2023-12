Tiago PZK visitará Canarias por primera vez en el DN7 Music Festival Vol. 3

El artista argentino Tiago PZK será el cabeza de cartel del DN7 Music Festival Vol. 3 que tendrá lugar el 23 de marzo en el Estadio de Maspalomas. Este cantante visitará por primera vez Gran Canaria después de afianzarse como uno de los más importantes en el contexto de la música urbana internacional con éxitos que superan los millones de reproducciones en las principales plataformas digitales del planeta.

Los organizadores de este DN7 Music Festival Vol. 3 han querido adelantar el nombre del principal artista que pisará el escenario de Maspalomas pero su responsable, el promotor David Navarro, añadió que «Tiago PZK no vendrá solo y estamos trabajando para poder traer a nuestro evento a más cantantes de talla mundial para convertir este festival en un auténtico referente. En próximas fechas iremos ofreciendo más nombres, no solo de artistas, sino también de reconocidos influencer, hasta completar un cartel que, les garantizo, será de lujo», dijo. «Serán siete horas de espectáculo sin interrupciones», adelantó.

Tiago Uriel Pacheco, nacido en agosto de 2001 en la ciudad argentina de Monte Grande, comenzó su andadura internacional ganando batallas de freestyle hasta que en 2017 editó su primer sencillo titulado 'Andamo en la Cima', junto a Kin. Tras varios lanzamientos y con mucha aceptación por parte del público, empezó a despertar el interés de millones de seguidores y compañeros artistas para realizar colaboraciones con cantantes de la talla de María Becerra, Mau y Ricky, Ozuna, Mike Towers, Cris MJ, Yandel, Timi o Nathy Peluso.

Este es el cartel del evento tras anunciarse su primer artista. C7

Uno de sus grandes momentos llegó con el lanzamiento junto a Bizarrap del tema 'Bizarrap Music Sessions #48', que acumuló millones de visualizaciones en apenas minutos. También fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Kings League, en la que actuó como principal artista invitado ante más de 90.000 personas en el Camp Nou de Barcelona.

Tiago PZK está ahora mismo de enhorabuena ya que sigue celebrando el éxito que está cosechando su último tema I'll Be There, que interpreta junto a Robin Shultz y Rita Ora y que ha irrumpido con mucha fuerza en listas como la de la BBC compartiendo los primeros puestos de la misma con estrellas de la talla de Dua Lipa, Jonas Brothers, Lenny Kravitz, Take That o The Beatles.

El DN7 Music Festival Vol. 3 será un evento para todos los públicos en el que se conectarán los artistas del momento con influencers mundialmente conocidos que llegarán a la isla desde varios países. La productora canaria junto con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana unen sus fuerzas para ofrecer el que promete convertirse en uno de los festivales del año en las islas.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 1 de diciembre en el portal Tureservaonline.es y las primeras mil serán promocionales. Podrán adquirirse desde las 19.00 horas a partir de 35 euros. Se habilitarán tres zonas: General, VIP y Premium, que será esta última donde estarán concentrados los influencer y artistas invitados.