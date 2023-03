Teresa Hernández Vega cierra su círculo canario-venezolano con la 'Margariteña'

El 14 de diciembre de 1993, a las 20.30 horas, arrancó en el Teatro Pérez Galdós un concierto de la venezolana Orquesta Sinfónica de Aragua, dirigida por Teresa Hernández Vega y con Yurubí Guerrero como violín solista. En el programa figuraba la glosa sinfónica 'Margariteña', de Inocente Carreño. Esa misma pieza figura en el programa de homenaje a Venezuela que acometerá el próximo 16 de abril, en el Auditorio Alfredo Kraus, la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria que dirige David Crespo.Ycobrará vida de nuevo con Teresa Hernández en el podio, lo que supone el cierre de un círculo vital y artístico para esta directora nacida en La Isleta, con un largo currículum, que ha sido durante décadas parte del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles creado por el maestro José Antonio Abreu.

«Cuando David me habló de dirigir a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria en el concierto de abril, pensé enseguida en tocar la 'Margariteña'. Recuerda mucho a la Malagueña canaria, tiene un claro sentimiento del venezolano-canario mezclado. Por eso la traje para el concierto del 93 y la escogí de nuevo ahora», apunta esta directora y docente que hace cinco años regresó a su isla natal.

De La Isleta a Puerto Cabello

Contaba tres años cuando la familia de Teresa Hernández emigró a Venezuela. « Nací en La Isleta, en la calle Arauz. Estaba por cumplir los tres años, cuando me fui con mis padres a Venezuela. Nos radicamos en un puerto. En Puerto Cabello», explica. En tierras venezolanas el apego grancanario siguió presente en su hogar. «Fui alimentada con gofio desde la teta hasta el día que me casé. En mi casa no se veían arepas, las veía en casa del vecino. En la mía lo que había era potaje, gofio y pescado tres veces a la semana... Mamá se fue a finales de los cincuenta con Canarias en el corazón. Para ella se detuvo el tiempo aquí y fui criada así. La evolución que hubo a partir de los 70 en Canarias no existió, para ella Canarias era lo que dejó atrás. Los cuatro hijos fuimos criados con leche materna y gofio», subraya con emoción mientras toma un café largo oscuro en una terraza junto al Auditorio del paseo de Las Canteras.

El origen de su pasión musical lo tiene muy claro. «Todo canario es musical. El canario canta siempre. Mamá cantaba, abuela cantaba, abuelo tocaba la guitarra y cantaba isas, folías, malagueñas...», describe. Pero fue un día, de camino a casa desde el colegio cuando se le abrió la puerta a lo que acabó convirtiéndose en su gran pasión y oficio. «Cerquita de casa pusieron un cartel que anunciaba una escuela de música. Me inscribí e hice mis primeros estudios musicales allí con 10 años», rememora.

«Quería tocar de todo. Primero la guitarra, porque la tocaba mi abuelo. Después piano, flauta y luego llegó el violín y me quedé 'más tranquila'. Al tiempo, el maestro José Antonio Abreu empezaba con el Sistema y mi profesor de violín me dijo que se iba a crear la Orquesta Juvenil de Puerto Cabello. Le buscaron un local, me invitaron a participar y me dijeron que fuera la directora, porque tocaba el violín y asistía a clase de solfeo. Les dije que sí lo haría, pero hasta que llegase un director. Estuve cinco años y el director no llegó nunca. Empecé a dirigir así, porque esa es la magia del Sistema: 'Dale, que en el camino vas a ir descubriendo las cosas'. Llegamos a montar como primer reto la 'Primera Sinfonía' de Beethoven, con los distintos talleres seccionales. Me la sabía de memoria, porque había estado trabajando en todos los talleres», recuerda.

Despegue en Caracas

En aquel momento llegó un punto de inflexión. «Invitaron a que nuestra orquesta junto con la del estado de Valencia participara en un concierto en Caracas. Me pasó lo mismo que suele pasar a los niños, que hacen cosas difíciles sin saber que son difíciles. Entré en aquella gran sala con mi batuta a dirigir mi primera sinfonía de Beethoven, sin una clase de dirección previa, y de memoria. Creo que tenía 22 o 23 años», señala.

Entre el público se encontraban, sin que lo supiera, el propio Abreu, Antonio Estévez y Gonzalo Castellano. El último «fue un gran director que estudió con Sergiu Celibidache» y desde ese momento se convirtió en profesor de dirección de Teresa Hernández durante tres años en Caracas, a donde se desplazaba «religiosamente» cada día desde Puerto Cabello.

Culminada aquella etapa y sin posibilidades de seguir formándose en su país como directora marchó a Londres, donde se formó con un curso de postgrado en dirección en el Royal College of Music, estancia que también aprovechó para asistir a cursos de perfeccionamiento en Austria y Alemania.

Tras aquella etapa, previo «paso obligado por Gran Canaria» para disfrutar de su isla natal y de los lazos familiares que no emigraron, recuerda, regresó a Venezuela. «Llegué con mis papeles acreditativos de la formación realizada y el maestro Abreu me dijo que me fuera a Aragua, con la Sinfónica. Es una de las más complicadas y difíciles del país, porque tienen mucho temperamentos y los conflictos eran habituales. Me dijo que Aragua o nada y allí estuve nueve años y muy contenta. Fue una estancia fiera, porque yo era directora musical y ejecutiva a la vez y la batalla fue continua. Todos los errores los cometí allí. Me curtió mucho», destaca entre risas.

En el Ministerio

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela vivió una primera etapa de «luna de miel», recuerda Teresa Hernández. «Me invitaron a ser la directora nacional de Música en el Ministerio de Cultura. Lo acepté y estuve 4 años, un tiempo en el que solo ejercí de directora de orquesta invitada tres o cuatro veces al año. Eso paró un poco mi carrera. Cuando dejé ese puesto en el Ministerio estaba muy cansada y me fui del país para que las aguas volvieran a su cauce y para preguntarme si quería ser gerente o directora de orquesta. Tenía que resolver esa encrucijada, porque lo de gerente había salido bien». Entonces pasó seis meses en Madrid, donde conoció «la vida sinfónica de la capital», subraya, y le llegó la invitación para convertirse en directora titular de la Sinfónica de Falcón, en Venezuela. «Ya tenía claro que lo mío era la dirección musical y estuve en ese cargo entre 2004 y 2012, también con invitaciones para dirigir otras orquestas», dice.

Desde 1978 formó parte del Sistema ideado por Abreu para convertir la música en un pilar dentro de la formación integral de los jóvenes. Teresa Hernández tiene muy claro cuál es la clave del éxito. «El ser humano tiene que tener acceso al arte, a la música o la disciplina creativa que sea, sin limitaciones. La música forma parte del desarrollo integral de la persona, Toda persona debería estudiar música, porque te toca determinadas áreas espirituales y mentales que te convierten en una persona más sensible. El sistema lucha por un acceso al arte libre y gratuito. El objetivo no es crear músicos, sino mejores personas», aclara.

Una tarde con Gustavito

Teresa Hernández, cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura de Venezuela, se vio con José Antonio Abreu, que le pidió que ayudara una tarde con los ensayos a un jovencísimo alumno con madera de estrella. Se trataba de Gustavo Dudamel, gran estrella internacional que acaba de ser nombrado director de la Filarmónica de Nueva York.

«Un día, Abreu me dijo que Gustavo quería hacer la 'Primera' de Mahler. Le dije que yo podía ayudarle. Fui donde estaba Gustavito y trabajamos el cuarto movimiento. Todo lo que le dije lo cogió sobre la marcha. Iba a dirigir por primera vez esa sinfonía y ya se veía que era un fenómeno. Siguió preparándola con el maestro Abreu», recuerda Teresa Hernández.