«Tenemos pendiente mezclarnos con más talentos femeninos»

Tras una crisis interna, el grupo se plantea ahora salir de su zona de confort para mantener la emoción

Sin embargo, el aplomo y la estabilidad que demuestra Niños Mutantes no han estado exentas de altibajos. En 2016 el grupo pasó por una crisis interna que, aunque a día de hoy aseguran que está «totalmente superada», generó el temor entre unos seguidores que veían cómo uno de los pioneros en la escena indie nacional podía estar a las puertas de separarse. «Nada como airear los trapos sucios», confiesa Martínez. «Ese periodo nos sirvió para aceptar cómo somos, lo que no nos gusta de los demás, y aprender a convivir con ello, centrándonos en lo que nos acerca y no en lo que nos separa. Ahora mismo volvemos a disfrutar de estar juntos, cosa fundamental cuando se pasa tanto tiempo en equipo». Lo que se han propuesto en esta nueva etapa es salirse de su zona de confort y marcarse retos para no perder la emoción de seguir creando canciones «Si no te acomodas, la música te ofrece caminos infinitos para estar siempre enamorado de ella».

De esta manera, la banda granadina ha evolucionado tanto a nivel personal como musical y su público ha ido creciendo con ellos. «El indie se ha convertido en tendencia durante los últimos años. Tenemos seguidores mayores que nosotros, pero también gente de treinta y veinte años», explican. Con todo, no niegan que han experimentado por primera vez un salto generacional en los jóvenes, que si años atrás lo habían protagonizado ellos, ahora lo ven desde el otro lado.

La cuestión está, también, en si en ese horizonte de proyectos futuros se volverá a dibujar Canarias en el mapa, a lo que el grupo no duda en responder: «Eso dependerá de ustedes, como siempre».