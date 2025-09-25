El Teatro Pérez Galdós acoge por primera vez 'El dúo de la Africana' con un reparto estelar de la lírica nacional Después de veinte años, la leyenda de la Zarzuela Milagros Martín visita Gran Canaria acompañada del debut en la isla de Sofía Esparza y Rafa Castejón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:51

En los camerinos del Teatro Pérez Galdós se respira expectación. Comienzan los ensayos de 'El dúo de la Africana'. Una producción que reúne a algunas de las figuras más destacadas de la lírica española actual. Los días 3 y 4 de octubre, a las 20.00 horas, el público canario podrá disfrutar de esta sátira musical protagonizada por primeras voces nacionales que pisan por primera vez el escenario grancanario en el marco de la XXXIII Temporada de Zarzuela de Canarias.

Este elenco de primeras figuras de la lírica está formado por Sofía Esparza, soprano pamplonesa de elegancia vocal e intensidad expresiva, que debuta en la Temporada de Zarzuela de Canarias; Milagros Martín, insignia del repertorio español, reconocida por su maestría interpretativa y temple escénico, que visita Gran Canaria después de veinte años; Alejandro González del Cerro, figura emergente del repertorio lírico hispano, galardonado en concursos internacionales de zarzuela y ópera, y Cristina Arias, mezzosoprano de sólida formación y presencia vibrante.

La producción también celebra el talento local con la participación de Paco Déniz, actor canario con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, que domina también la lírica española; Alberto San Luis, barítono canario de fraseo preciso y actuación natural, e Isaac Dos Santos, bajo profundo grancanario que combina potencia vocal y talento actoral. Juntos conforman reparto de primer nivel que conecta la tradición lírica con la escena contemporánea.

Los hermanos Castejón

La dirección escénica corre a cargo de Nuria Castejón, coreógrafa y directora que reimagina 'El dúo de la Africana' con una puesta en escena moderna, dinámica y profundamente respetuosa con la tradición. Su hermano, Rafa Castejón, que también pisa por primera vez el escenario del Teatro Pérez Galdós, interpreta al empresario Querubini, aportando carisma y versatilidad vocal a un personaje tan cómico como entrañable. Con más de 90 zarzuelas, operetas y óperas españolas en su carrera, se ha consolidado como uno de los grandes del género.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Rafael Sánchez-Araña, será la encargada de dar vida a la partitura, junto al coro dirigido por Luis García Santana. Una garantía de excelencia musical que acompaña a un montaje escénico de gran precisión.

Canales de venta

Las entradas se pueden adquirir en www.teatroperezgaldos.es y en las taquillas del Teatro Pérez Galdós, en horario de 10:00 a 13:00 h, de lunes a viernes. También en aczarzuela.com.