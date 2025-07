Tania Lorenzo alcanza la madurez en Lucerna

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La soprano grancanaria Tania Lorenzo Castro dejó hace tiempo de ser una promesa para convertirse en una realidad de la lírica. Ese salto ha cobrado una forma definitiva desde que en 2021 entró a formar parte del ensemble estable del Teatro de la Ópera de la ciudad suiza de Lucerna, donde sumará tres nuevos roles a su repertorio en la temporada que arranca en septiembre.

«Estoy creciendo como artista. Me tienen en consideración. Cuentan conmigo y no paro de cantar cosas importantes desde que llegué. Es algo que noto, me enfrento a cualquier cosa de otra manera, porque tengo estos cuatro años a mis espaldas», explica la soprano mientras se toma un té con jengibre durante su encuentro con CANARIAS7 en una terraza del barrio de Vegueta, en la capital grancanaria.

La cantante reconoce estar en una etapa de «madurez vocal». «Se nota cuando pasas de los 30 años. Cada siete años se experimenta un cambio grande en el cuerpo y yo lo he notado en la voz. Ha crecido conmigo en todo. Ya no sueno a niña o principiante. Ahora, mi voz suena con más entidad y con una personalidad hecha. Es una voz más lírica, aunque no me encasillo porque afortunadamente puedo cantar mucho repertorio y después, cada uno que me escuche, que me ofrezca las cosas que crea oportunas y después ya elijo yo», añade.

Y es que Lorenzo Castro tiene claro que la selección de roles es determinante para tener una carrera profesional estable y larga. «Sé que a veces el trabajo falta, pero no hay que hacer todo lo que te ofrecen. La voz tiene que madurar, los cantantes tenemos que escucharnos y saber elegir cada momento. Me encantaría cantar Mimì [rol de 'La Bohème'] o Tosca, pero sé que hoy no son para mí. Dentro de unos años ya se verá, porque hay que ver hacia dónde va mi voz. Es importante tener gente cercana con la que consultar, yo tengo a Nauzet Mederos, a Marina León y a un profesor de canto», confiesa.

Nuevos roles

En septiembre suma a su repertorio a una de las sobrinas de Peter Grimes, dentro del montaje sobre la ópera de Britten que se estrenará en Lucerna. «Es mi rol más pequeño, es una prostituta y salgo en patines, menos mal que de niña patinaba», señala entre risas sobre un montaje cuyos ensayos previos ya están en marcha. «Es una música que me cuesta un poco, pero ya hace años hice 'The Rape of Lucretia' de este compositor, con un rol más difícil. En esta ocasión, somos dos sobrinas y como estoy acompañada todo el rato me resulta más sencillo, lo más complicado para mí son las entradas, porque el ensemble es muy grande y la música un poco disonante», comenta.

Ampliar Tania Lorenzo, en la trasera de la catedral de la capital grancanaria. Cober

En noviembre asume un reto mayúsculo. Se estrenará en la piel de la Reina de la Noche, de 'La Flauta mágica' de Mozart. «Yo cantaba muy agudo antes y durante los estudios del máster, de repente perdí los agudos. Estuve como dos años sin subir del Do en mi repertorio. Durante el covid, como tenía tiempo, me puse a investigar y descubrí de nuevo los agudos para mi voz. El primer concierto que tuve después fue precisamente aquí, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y canté las dos primeras arias de la Reina de la Noche, y funcionó bien. En aquel momento ya pensé que ojalá llegase en el futuro la oportunidad de cantar ese papel. En esa ópera puedo cantar varios papeles y tras estrenar el año pasado Ilia [de la ópera 'Idiomeneo'], me ofrecieron la Reina... Una vez que lo estrene no sé si lo haré más o no. Me alegra estrenarlo en Lucerna, es un teatro ideal para probar cosas. Es un rol que tengo que trabajar de una manera muy especial, porque no encaja como los demás», asegura la cantante que está muy ilusionada por sumar también a su repertorio en abril del año que viene en Lucerna el papel de Adina, de 'L'Elisir d'amore', de Donizetti, pieza en la que en otros montajes ya ha cantado el rol de Giannetta.

De Dresde a Lucerna

Tras formar parte del joven Ensemble de la Semperoper de Dresde, Tania Lorenzo se presentó a las pruebas de selección de la Ópera de Lucerna, donde fue seleccionada para integrar un esemble estable que, dice, funciona «como una familia» y donde ya cuenta con buenos amigos, como la mezzo brasileña Marcela Rahal.

Reconoce que tanto en Suiza como en Dresde, las voces españolas están muy bien consideradas. «Dicen que los españoles tenemos un timbre especial. Creo que es verdad, hay diferencias en nuestra manera de cantar. No he hecho un estudio al respecto, pero creo que influye la manera en la que hablamos en la técnica y el color de las voces», subraya.

Compagina su estancia en el Ensemble estable de la ópera de Lucerna con conciertos con un ensemble barroco en Basilea. «Disfruto mucho ese tipo de conciertos, pero mi voz ahora es de teatro y cuando salgo al escenario dentro de una ópera disfruto muchísimo, me transformo», asegura.

Ansía cantar más en Canarias

En Lucerna se encuentra muy a gusto, se trata de una ciudad «cómoda y muy bonita», a poco más de 50 kilómetros de distancia de Zúrich. «Me siento muy integrada, los suizos son muy alegres, no me siento distante. Del invierno, lo peor es la falta de luz, se hace de noche a las 16.30 horas, pero en primavera y verano la vida es otra, la gente está mucho más alegre. Soy muy canaria, pero aquí he encontrado una segunda casa. De todas formas, yo me adapto a cualquier sitio mientras pueda cantar, porque eso me da la vida», reconoce.

Eso sí, echa de menos poder cantar con mayor asiduidad en su archipiélago natal, tanto en conciertos como en producciones operísticas. «Cantar en el Auditorio Alfredo Kraus o en el Teatro Pérez Galdós es algo maravilloso para mí. Ahí empezó todo. Cantar ante mi familia y la gente que me ha visto crecer es una experiencia increíble y me encantaría poder hacerlo más a menudo», dice.

Ampliar El pianista grancanario Ignacio Clemente. C7 La Casa de Colón acoge su segundo recital de canción francesa junto a Ignacio Clemente El próximo viernes 18 de julio, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Colón la soprano Tania Lorenzo y el pianista también grancanario Ignacio Clemente, intervienen en el segundo recital de canción francesa que protagonizan este verano en las islas gracias a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba). El primero se llevó a cabo el pasado jueves en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife y en ambos los dos artistas dan vida a un repertorio integrado por piezas de Reynaldo Hann (1874-1947); Augusta Holmès (1847-1903); Maurice Ravel (1875-1937); Lili Boulanger (1893-1918); Olivier Messiaen (1908-1992) y Pauline Viardot (1821-1910). «Ignacio y yo nos conocimos estudiando francés en la Escuela de Idiomas y surgió la idea de hacer este concierto. Hemos tratado que sea equitativo, con igualdad de género, tres compositores y tres compositoras. El repertorio es muy variado y va desde el Romanticismo hasta la época contemporánea. No va a dejar indiferente, porque la música es maravillosa y no tan conocida ni tan interpretada», avanza la soprano a la vez que advierte a los interesados que acudan con tiempo porque el aforo es limitado.