Suzete abraza sus raíces, la sensualidad y el desamor en 'Baby Wata', su primer álbum La artista, natural de São Tomé e Príncipe y criada entre Portugal y Canarias, estrena su nuevo trabajo discográfico

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 23:30

Mami Wata, para algunas personas de países de África occidental, central y meridional, es una deidad que se asocia a la fertilidad, la sexualidad femenina, el caos y la transformación. Tomando como referencia su figura, la cantante Suzete lanza este jueves 25 de septiembre su primer álbum de estudio, 'Baby Wata', donde su público más fiel podrá descubrir una cara nueva de la artista, que saltó a la fama tras su participación en 2023 en el programa 'Operación Triunfo'.

Durante 11 canciones, Suzete realiza toda una declaración de intenciones para consolidar su figura dentro de la industria. Así, relata una historia de empoderamiento femenino a través del afropop, afrobeat, R&B y pinceladas de sonidos africanos tradicionales.

Y es que la cantante, nacida en São Tomé e Príncipe y criada entre Portugal y Canarias, se amarra en su primer trabajo a sus raíces, las que no pierde de vista a lo largo de sus canciones, que giran en torno a la sensualidad, la atracción física y momentos de luz, pero que también reflejan el desamor y las vivencias «no tan buenas», explica la artista. Fiel a su esencia, mantiene el estilo al que tiene acostumbrados a sus seguidores, pero pretende dar a conocer distintas partes de ella misma «en lo vocal y en baile».

Semanas antes del lanzamiento de su primer trabajo y tras vivir un verano cargado de actuaciones en festivales por el sur de España, como el Arenal Sound en Castellón, donde pudo conectar con sus seguidores y presentarles algunas de sus nuevas canciones, la cantante está «nerviosa, pero muy tranquila» porque sabe que el trabajo está hecho y que, ahora, todo lo que pase no depende de ella y «queda en manos del público».

En 'Baby Wata' ha cobrado gran importancia la definición de su identidad, por lo que no deja de lado todo aquello que la representa: «Simplemente me enseño como soy, de dónde vengo, y también creo que el disco tiene la capacidad de unir mundos diferentes, tanto por sonido como por el idioma y la historia».

Y es que ese es uno de los grandes propósitos de la artista: «Siento que al explorar tantos géneros puedo conectar con la gente». Para ella, lo más importante es que personas de diferentes partes del mundo, al escuchar sus letras, compuestas en español, portugués y mandinga, puedan sentirse identificados.

«Que dos personas que estén en diferentes partes del mundo puedan sentirse identificadas con la misma canción, crea una especie de conexión y fuerza en la música y en el mensaje» remarca la cantante, que espera que sus conciertos sirvan como lugar de reunión entre diferentes culturas: «Aunque no entiendan todo lo que expreso en mis canciones, por lo menos estarán ahí y se creará una unión durante esos momentos».

La composición de este disco no se entendería sin la participación de Munic HB, ya que «la mitad de las canciones» las hizo en conjunto con él. Además de la conocida 'Kombolewa', su primer single estrenado en enero del año pasado y al que más adelante, en julio de 2024, se unió la artista Lola Índigo en el remix de la canción, el álbum lo conforman otros temas inéditos como 'Nanny', 'Estrella' o 'Kali'.

El disco, con 11 canciones, cuenta una historia de empoderamiento femenino a través del afropop, R&B y afrobeat

En el disco también se incluye la colaboración con la cantante brasileña Lua de Santana 'Pa que la vean', que fue uno de los adelantos de 'Baby Wata'.

Como mujer racializada, la cantante no siente la responsabilidad de tener que ser referente de su generación, pero reconoce que los cantantes tienen una gran responsabilidad con los mensajes que transmiten: «Creo que la música tiene más influencia incluso que la política, dependiendo de cada artista».

Para próximos proyectos, Suzete sueña con colaborar con artistas como Wizkid, Anitta, Calema, Rvfv, Morad, el canario Quevedo, Nathy Peluso, Bad Gyal, muchos artistas con los que fusionar su estilo con el de ellos. Con el horizonte en sus manos, la artista no quiere «dejar de innovar» en futuros trabajos discográficos, y espera encontrarse con su público en los escenarios «muy pronto».