Suu: «Me gusta estar sola ante el peligro, con guitarra y voz como cuando compongo»

La Sala Insular de Teatro (SIT) de la capital grancanaria será testigo este sábado, a partir de las 19.30 horas, del estreno sobre un escenario del archipiélago de la cantautora catalana Suu. Los asistentes también descubrirán varios temas, tocados en acústico, de su último trabajo discográfico, 'Material sensible', que ha visto la luz este jueves.

Suu, nombre artístico de Susana Ventura, una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical nacional de en los últimos años, avanza por teléfono que va a «estrenar» algunos temas de este nuevo trabajo y hacer un repaso a otros significativos dentro de su trayectoria. Esa idea trae en mente, aunque no aterriza en la isla con un listado predefinido. «En estos acústicos, voy sin 'setlist', para que el público construya el repertorio. Les pregunto qué temas míos les gustaría escuchar y los canto. Algunas veces, me piden canciones que yo nunca pensaría incluir dentro del 'setlist' o me piden que cante algunas versiones de otros artistas. Será un concierto muy colaborativo», avanza antes de viajar a la isla, donde la espera una amiga que le ha prometido llevarla a descubrir rincones interesantes de la geografía grancanaria.

Reconoce que este tipo de veladas dentro del ciclo Nosoloautor son «un reto» que la obligan a salir de su «zona de confort». Eso sí, solo asume estos riesgos cuando va a tocar sola, no con su banda, como ocurrirá este sábado en el recinto de la avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria.

Los conciertos con su banda los afronta con «una mayor tranquilidad», ya que no estar sola en el escenario reduce los riesgos frente al público. «Me gusta estar sola ante el peligro, compongo a guitarra y voz, que es como canto en estos acústicos. Consiste en darle la misma desnudez a las canciones antes de producirla en los estudios de grabación. De vez en cuando me gusta asumir estos retos», subraya.

En el tema 'Material sensible', que da nombre al nuevo disco, Suu canta en un momento dado: «Sé que un día la ira se irá. Pensar en esto ya no dolerá. Sé que un día todo pasará, me lo repito y pienso que llegue ya». Es más que un estribillo, reconoce, es una declaración de intenciones de un álbum en cuyas letras apuesta por mirar hacia adentro, abstraerse del ruido y la furia que parece rodearnos cada día cuando leemos las noticias. «Apuesto por pararse a pensar, abrazar el amor sin la urgencia que parece moverlo todo, hacerlo de forma saneada. Salta a la vista que no soy de las que sacan canciones cada dos meses», apunta entre risas.

A la hora de componer, Suu necesita un cierto aislamiento. «Hay días en los que sí que me tengo que abstraer de todo lo que sucede en el mundo. Vivo sola y muchas veces lo que hago es apagar el móvil para quedarme tranquila con el instrumento y el ordenador para componer. Tengo que parar del enganche que suponen las redes sociales», confiesa la joven cantante que suele aprovechar los vuelos para crear. «Tengo que escribir lo que quiero recitar con la banda, así que aprovecharé el vuelo de ida y vuelta a Gran Canaria. En los transportes me relajo mucho», asegura entre risas.

Habitualmente, sus canciones nacen con «la melodía y la letra a la par», tras lo que le añade los acordes, propios o inspirados en otros grupos. Pero siempre con la idea de ir un paso más allá con respecto a las producciones previas. «No me quiero cansar de mí misma y tampoco que la gente se canse de mí. Poco a poco voy perfilando el estilo para no repetir conceptos, porque soy muy creativa», apunta Suu.