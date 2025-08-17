Susana Baca: «Mi país es multidiverso, pero ser negro en Perú no es nada fácil» La cantante, que ha ganado tres Grammys Latinos, actuará el día 13 de septiembre en el Teresa de Bolívar, en el municipio de Teror

La que fuera primera mujer de la historia designada ministra de Cultura en Latinoamérica, la cantante peruana Susana Baca, se subirá al escenario de la 36º edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar de Teror el próximo mes de septiembre. La cantante, compositora y etnomusicóloga afro peruana nacida en 1944 en Lima, es una de las voces más respetadas de Latinoamérica que se hizo global cuando David Byrne la invitó a grabar su canción 'Maria Landò' para su sello Luaka Pop en el disco titulado 'El Alma del Perú Negro'. Desde entonces, ha ganado varios Grammy Latinos y no ha cesado de trabajar con músicos y cantantes tan importantes como Mercedes Sosa, María Rita, Totó La Momposina o Gilberto Gil, entre otros.

Nombrada en 2011 por el entonces presidente peruano, Ollanta Humalo Tasso, ministra de Cultura, Susana Baca recoge en su libro, 'Yo vengo a ofrecer mi corazón. Memorias' (editado en España por Plaza & Janés), que llegó a odiar su color de piel y a descubrir con la dulce y deliciosa leche condensada el sabor de la discriminación. La cantante actuará el día 13 de septiembre en la Plaza de Sintes de Teror en el marco de una nueva edición del Encuentro Teresa de Bolívar que organiza la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario a través de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas. Esa velada compartirá escenario con el grupo canario Makasi y la timplista majorera Julia Rodríguez.

«Mi afición por el canto y la música se inicia siendo muy niña en el gueto familiar. Allí escuchaba las zamacuecas, los landós, los tonderos, las marineras, los festejos, el alcatraz... expresiones y ritmos de la cultura afroperuana. En el colegio era la teatrera, la cantante, la bailarina», recuerda la octogenaria artista.

«Mi país es multidiverso, integrado por muchas presencias culturales. De esa diversidad nace precisamente la riqueza de Perú, pero ser negro en mi país no es nada fácil. Nadie escoge el color con el que se nace, pero detrás de cada uno hay una importante multitud de padres, abuelos, bisabuelos y ancestros de más dilatada memoria que portan su color y su cultura y su experiencia social de prestigio o desdén, de luchas con expectativas o de resistencia terca y pasión por sobrevivir a pesar de las circunstancias. Una descubre su negritud desde una misma, pero también desde los otros. En un contexto homogéneo racialmente la negritud de saberse igual a los demás y de reconocer la propia piel como espejo de los otros, aporta una confortable sensación de pertenencia», subraya la cantante.

Tres Grammys Latinos

Ganadora de tres Grammys Latinos, en los años 2002, 2011 y 2020, la peruana, que asimismo ha recibido la Orden de las Artes y las Letras de la República de Francia, el Doctorado Honoris Causa de Maestra en la Música Latina en Berklee University de Boston y el Premio 'Vela de la Esperanza' otorgado por Amnistía Internacional, ha lucido su cálida voz en prestigiosos auditorios de multitud de países, pero también en barrios humildes de Latinoamérica. Hace cuatro años lanzó, junto con Wendy Sulca y Marié, otras dos artistas peruanas, la canción 'Mujer Montaña' para apoyar la campaña 'Vivir sin miedo', destinada a luchar contra la violencia de género.

En el transcurso de su recital en Teror interpretará parte de ese repertorio que la ha convertido en una de las grandes damas de la música de América Latina, y en especial de la cumbia, el son, el jarocho, el bolero y la balada, palos que aborda con elegancia, dulzura y una voz conmovedora. Su legado se sustenta por el exquisito comportamiento que siempre ha demostrado sobre el escenario y su trabajo de investigación desarrollado alrededor de la rica herencia que los esclavos negros africanos dejaron en el Pacífico peruano.

Susana Baca, en su estudio de grabación. c7

Susana Baca ha ido con los años permeando en su propuesta musical estilos musicales modernos que ha combinado con otros de raíz tradicional. Sucedió en su álbum 'Espíritu vivo' en el que la cantante se propuso incorporar a su repertorio canciones de todas partes del mundo. Así fue como incluyó, siempre en traducciones a su universo sonoro, temas en francés, un cover de su amigo Caetano Veloso y hasta una preciosa versión en español de 'Anchor Song', de Björk. Ya alguna vez había mencionado que la etiqueta World Music no le hacía mucha gracia, y que ella se sentía tan compañera de Manu Chao como de Cassandra Wilson.

Con jóvenes

La cantante y compositora de 'Negra Presuntuosa' y de otros emblemáticos temas reflexiona sobre cómo la música trasciende barreras lingüísticas y conecta a todas las personas por igual. «El canto me hace establecer una relación hermosa con la gente que está escuchándome. Mi expresión es la música, yo me expreso a través de ella. Así digo lo que siento realmente. Lo importante es creer en lo que haces», señala Baca, cuyo exquisito trabajo 'Palabras urgentes', producido por Michael League (líder del ensamble neoyorquino Snarky Puppy) y editado por la discográfica Real World Records, fundada en 1989 por Peter Gabriel, ha sido considerado internacionalmente como uno de sus mejores trabajos de su extensa discografía.

Tras el éxito de crítica y ventas del disco grabado con Byrne, volvería a trabajar con el miembro fundador, vocalista y compositor de la banda Talking Heads en otro álbum titulado genéricamente 'Susana Baca', editado en 1996. Cuatro años más tarde, con Craig Street, el productor de artistas como Cassandra Wilson, John Legend o Norah Jones, la peruana grabaría 'Eco de sombras' junto a los músicos Marc Ribot y John Medeski a los que se sumó una banda de instrumentistas peruanos dirigida por el percusionista Hugo Bravo.

«Ahora estoy tocando con músicos jóvenes del Perú, y subirme al escenario con esos chicos que ponen todo el espíritu para hacer las cosas, para expresarnos con la música, es inspirador», advierte la cantante. «Siempre he intentado decir lo que pienso cantando y que el público lo recibiera con afecto». Lo dice quien se siente deudora de Chabuca Grande, «un símbolo inspirador que fue capaz de componer más de 300 canciones hermosísimas que lamentablemente han sido difundidas muy poco. Por eso cantarla es como una misión para mí, máxime cuando ella me escribió hace años una frase que lo dice todo: No me olviden, cántenme», concluye.