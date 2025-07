El Soul reina en San Agustín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 21:53 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

Desde que cayó la tarde y hasta pasada la medianoche de este viernes, la playa de San Agustín, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, se convirtió en una gran fiesta musical. La 'culpa' la tuvo el 9º Maspalomas Costa Canarias Soul Festival, que celebró la primera de sus tres jornadas ante un público entusiasta.

La dj canaria Monterreina abrió el festival sobre el escenario instalado en la misma playa, para dar paso a las actuaciones de J.P. Bimenni and The Black Belts; The Memphis Music Hall of Fame Band; las cantantes Shunta Mosby, Candy Fox y Dani McGhee; Carlos Strong; y Jonté Mayon, antes de la fiesta final que comenzó a las 00.30 horas.

Este sábado continúan los conciertos gratuitos en San Agustín, que comenzarán con la pinchada de Calamity Jane, desde las 19.30 horas. El programa continúa con Gisele Jackson y su banda The Shu Shu's (20.30 horas), The Memphis Music Hall of Fame Band (22.00 horas); Shunta Mosby, Candy Cox y Dani McGhee (22.10); Lil Rounds (22.50) y Jerome Chism (23.30) antes de la fiesta final. El domingo concluye el festival con una mañana familiar y musical.