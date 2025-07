Cuando el soul marida con la arena y el salitre de la playa de San Agustín

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Soul se adueña desde este viernes y hasta el domingo de la playa de San Agustín, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. La dj canaria Monterreina abre este viernes la 9ª edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, en el que la música en directo, la arena y el olor a salitre conviven en una de las apuestas más consolidadas del verano musical de la isla.

A las 19.30 horas, arranca el festival con Monterreina, parte del colectivo canario de mujeres djs y coleccionistas de vinilos, Pimienta Selectoras, que durante una hora ofrecerá una sesión de soul, funk y afrobeat.

J.P. Bimenni and The Black Belts, uno de los platos fuertes de esta 9ª entrega del festival, protagoniza desde las 20.30 horas, la segunda propuesta musical de este viernes. El cantante de soul de origen burundés, JP Binemi, ofrecerá un concierto junto a su banda en el que primarán los temas de su segundo álbum, 'Give Me Hope', donde conviven las raíces clásicas del soul con el afro-funk y la música psicodélica.

The Memphis Music Hall of Fame Band, formación que lidera Kurt Clayton junto a once músicos, dará vida a una selección de grandes clásicos de este género musical desde las 22.00 horas. Se trata de una banda creada para celebrar el legado del salón de la fama del soul en Memphis.

La cantantes también norteamericanas Shunta Mosby, Candy Fox y Dani McGhee protagonizan el siguiente concierto de esta primera jornada, cuyo arranque está fijado a las 22.10 horas.

La recta final del día tiene como protagonistas al cantante de soul Carlos Strong (22.50 horas), seguido de la cantante Jonté Mayon (23.50 horas), antes de la gran fiesta final musical con la que bajará el telón ya pasada la medianoche.

Para el sábado

La selectora y coleccionista de vinilos de La Palma, Calamity Jane, abre la jornada del sábado, a partir de las 19.30 horas, con una propuesta musical que propone un viaje en el tiempo desde mediados del siglo pasado en el que conviven desde la música disco, el funk y el soul con artistas actuales como C. Tangana y Rosalía.

La veterana cantante Gisele Jackson junto a su banda The Shu Shu's, que integran el guitarrista Dave Wilkinson, el teclista Abel Boquera y el batería Caspar St Charles, disparará los ánimos del público grancanario con su concierto desde las 20.30 horas.

Cogen el testigo a continuación, como ya ocurrió el día anterior, con el mismo horario y orden, los conciertos de The Memphis Music Hall of Fame Band y el de las cantantes Shunta Mosby, Candy Cox y Dani McGhee.

La finalista de la octava entrega del concurso American Idol, la cantante Lil Rounds protagonizará el siguiente concierto, cuyo comienzo está fijado a las 22.50 horas.

Una hora después coge el testigo el cantante de soul, funk y Rhythm and Blues Jerome Chism, al que conocen como El obispo del soy de Memphis, que ofrecerá un concierto como tributo a la figura del legendario Wilson Pickett. Acaba la propuesta del sábado con la gran fiesta musical que comenzará a las 00.30 horas.

Y para el domingo...

La mañana del domingo tendrá un aire familiar. Arranca a las 11.00 horas con la actuación de los integrantes de la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana. Una hora después comienza 'Soul Connection: Escuelas en movimiento', espectáculo protagonizado por varias escuelas de danza del municipio.

El percusionista canario Doramas impartirá, a partir de las 13.00 horas, un taller en el que desvelará algunas de las claves de su manera de entender la música.