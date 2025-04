M.A. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La cantante mozambiqueña Mariza vuelve al Auditorio Alfredo Kraus este domingo, para presentar, a partir de las 19.00 horas, su nuevo disco en directo, titulado 'Amor'. El concierto forma parte del 8 Islas Life Festival.

-En primer lugar, se explica en su dossier que ahora mismo es usted la voz portuguesa de mayor proyección y apertura internacional de los últimos tiempos. ¿Cómo se siente al saberse embajadora internacional de la música portuguesa en su más amplia vertiente, es decir, no solo de fado?

-Me siento muy honrada y profundamente agradecida. Siempre llevo la música portuguesa, especialmente el fado, como una misión de vida. Es muy bonito ver que, además del fado, puedo ser una voz que represente el alma portuguesa en diferentes sonidos. Cada logro es una victoria para nuestra cultura.

- Cuéntenos un poquito cómo empezó en esto de la música y a quién admiraba en sus comienzos o a quién se quería parecer.

-Comencé a cantar muy joven, influenciada por la música tradicional que se escuchaba en casa. Crecí admirando a Amália Rodrigues, por supuesto, y también a artistas de otras culturas. Amália fue y será siempre una inspiración inalcanzable para mí.

-En su último álbum, 'Amor', realiza unas novedosas incursiones en los sonidos latinos, afrobeat y urbanos que han dado amplitud a su voz, como es el caso más claro en 'Minha Terra', donde colabora con Apollo y Supa Squad o Nuno Ribeiro y Calema. ¿Diría que es más de quedarse en la vertiente en la que es realmente buena o le gusta explorar otros sonidos y ver dónde nuevos sonidos la pueden llevar?

- Me gusta explorar. Me gusta ser fiel a mis raíces, pero también dejarme sorprender y sorprender a quien me escucha. La música está viva, está en movimiento. Con 'Amor' quise abrir nuevas puertas sin perder mi esencia.

- ¿Cuánto hace que no está por estas tierras relativamente cercanas a Cabo Verde?

- Sí, he estado en Canarias hace algunos años y guardo recuerdos muy especiales de ese público tan cálido. Estoy muy feliz de regresar, es como volver a casa, tan cerca de Cabo Verde, que también llevo en el corazón.

- El fado es una música tan emocional que solo puede cantarse por personas que lo entienden y, desde luego, llevarlo en el ADN. ¿Qué tiene ese estilo musical para revolver al espectador hasta las entrañas?

- El fado es la expresión del alma. Es dolor, alegría, esperanza, todo mezclado en una canción. Solo quien siente puede cantar el fado de forma verdadera. Creo que esa verdad es la que toca el corazón de quien escucha.

- ¿Le gusta el idioma español para cantar canciones? He visto algunas canciones en su discografía en español.

-Me encanta el idioma español. Es una lengua muy cercana emocionalmente para mí. He cantado algunas canciones en español y siempre ha sido una experiencia hermosa sentir cómo el idioma transforma la emoción de la música.

- ¿Está de gira con 'Amor' y centrada solo en ello o ya está trabajando en algún nuevo proyecto y en abrazar quizás nuevos sonidos que no ha tocado?

- Ahora mismo estoy completamente dedicada a la gira de 'Amor', pero en mi cabeza la música nunca se detiene. Hay ideas, hay sueños, nuevos sonidos que surgen... No me gusta quedarme quieta.

-Su potente voz la ha llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Carneggie Hall de Nueva York, la Ópera de Sídney, el Royal Hall de Londres, el Olympia de París o el Teatro Real de Madrid. ¿Cuándo se pisan ese tipo de escenarios, con la música que usted hace, qué más le queda por hacer?

-Actuar en esos escenarios es algo que jamás olvidaré. Cada concierto es una nueva emoción. Para el futuro, mi mayor deseo es seguir emocionando a las personas, sea cual sea el escenario. La música es mi hogar y quiero seguir habitándola con verdad.