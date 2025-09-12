Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
El dúo Solardo. C7

Solardo lleva la electrónica de vanguardia a Maspalomas

El Playa Bonita Fest se despide este sábado, 13 de septiembre, en el Ocean Club

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:19

Después de tres entregas exitosas, con más de 10.000 asistentes, Playa Bonita Fest programa para este sábado 13 de septiembre la actuación del dúo de Mánchester Solardo, quienes compartirán escenario con Vibiana Casanova, Miane, Alenderson y Anabel Sigel. La cita, que dará comienza las 15.00 horas tendrá lugar una vez más en el Ocean Club de Maspalomas.

Las entradas se pueden conseguir a través de las páginas web www.vivaticket.es.

La primera edición del Playa Bonita Fest deja un claro legado: música de primer nivel, producción meticulosa y respeto por el paisaje en uno de los escenarios más espectaculares del Atlántico.

Más allá de los escenarios, el festival se ha consolidado como un punto de encuentro turístico, cultural y de estilo de vida, atrayendo a visitantes tanto de dentro como de fuera del archipiélago, que aprovecharon para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la isla.

Solardo, el dúo formado por Mark Richards y James Eliot, se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes de la música electrónica de baile. Con más de una década de trayectoria, han sabido redefinir los límites del house y el techno, contagiando al público de todo el mundo con su energía explosiva y sus ritmos irresistibles. Su presencia en festivales y clubes de prestigio internacional los ha convertido en un nombre imprescindible dentro de la escena.

Su éxito en las listas confirma su talento en la producción: himnos como 'Move Your Body' junto a Marshall Jefferson, 'Big Talk' con Idris Elba o 'XTC' con Eli Brown han marcado a toda una generación de clubbers. Siempre a la vanguardia, en 2024 siguen sorprendiendo con fusiones innovadoras y una visión fresca que mantiene su sonido en constante evolución.

El carisma de Solardo se refleja en un calendario de giras imparable, con actuaciones que van desde noches inolvidables en Ibiza hasta grandes festivales en Asia. Reconocidos en rankings como el DJ Mag Top 100 y respaldados por múltiples premios, su legado va mucho más allá de la pista de baile.

