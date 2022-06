Sofi de la Torre muestra su pasión futbolera

Estoy súper emocionada con este trabajo». Así resume la intérprete y compositora grancanaria Sofi de la Torre su última canción, 'Presión', que anoche vio la luz y que se puede disfrutar a través de las plataformas habituales y en YouTube. «Soy súper futbolera y desde que tengo uso de razón sigo sufriendo con nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas. El tema lo tenía en la cabeza desde hace unos meses y quería grabar el video en el Estadio de Gran Canaria. La canción es un guiño a la vida a través de la pasión por el fútbol. La pasión que tienes por el equipo de tu alma es la misma que pones a tu trabajo, y creo que todas las personas, sean o no futboleras, pueden disfrutar de un tema hecho con el corazón en el que se pone en valor la importancia de los tuyos y el sentimiento de lucha», destaca.

La grancanaria, a sus 32 años, y tras muchos años en Londres, Los Ángeles y Berlín, se encuentra muy a gusto en su isla y en su estudio de grabación. Su nombre saltó a la palestra hace dos años cuando interpretó su tema 'Y duele' junto a Pablo Alborán. «Aquello supuso un gran ruido mediático, con aparición en muchos medios de comunicación, pero a mí me gusta tener los pies en el suelo y nunca me pongo unas expectativas más allá de las actuales. Ninguna colaboración de un gran artista, como en este caso fue Pablo Alborán, te catapulta. Lo que hace es que te conozcan más», relata.

Ella ha seguido componiendo y sacando nuevos temas, pero ahora está como una niña con zapatos nuevos con 'Presión'. «Es un tema que tenía que sacar, porque lo llevaba en el corazón. No es nada comercial, pero para mí es un homenaje a lo que representa para mí esta isla y el fútbol. Es un homenaje a todo lo que es importante para mí, y estoy muy orgullosa», recalca.

Con el tema en su cabeza, a la espera de la grabación, y en plena ebullición de la UD en la Liga. «Llegó la clasificación para el play off y pensé que sería la bomba sacar el tema con el equipo en Primera, pero no pudo ser», matizó. La grabación de la canción se realizó en el Estadio de Gran Canaria. «Llamé a Larry Álvarez y le comenté mi intención. Me puso en contacto con Rubén Fontes y todo fueron facilidades. Soy abonada a la UD y 'Presión' significa mucho para mí», pero en la canción también hay un guiño a uno de sus ídolos, a Juan Carlos Valerón. «Lo que Valerón ha significado para el fútbol español es muy destacable», puntualiza, y a continuación resalta que gracias a Erik Air se realizó un mural por El Batán, con el rostro de Valerón, para que Sofi de la Torre grabase el videoclip.

Es un tema pegadizo, un «R&B tranquilito», como ella define, en el que juega también con su base en inglés. «Esta canción me salió del alma», concluye.

Sofi de la Torre aún no ha ofrecido ni un solo concierto en su isla, Gran Canaria. Sigue componiendo y sus temas son principalmente utilizados en series en Estados Unidos. Sueña con seguir dedicándose a una música que ella ve desde muchos ángulos, en una mezcla de estilos, con el pop, R&B, balada o hip hop como estilos principales.

La intención de Sofi de la Torre, al margen de promocionar al máximo 'Presión', es cerrar el año con un EP y piensa en recuperar sus periplos viajeros para el año que viene. Con la camiseta amarilla como símbolo de un sentimiento y con una letra llena de valores, Sofi de la Torre lanza al ruedo 'Presión'.