El cantante urbano JC Reyes. C7

El sevillano JC Reyes desplegará su música urbana el 20 de septiembre en Infecar

También cantarán artistas locales como Becca Gial, Kalobo, Ismael 75, Danienverso y Fark Lamm

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:16

El cantante del género urbano JC Reyes aterriza en Canarias para ofrecer un concierto el próximo 20 de septiembre en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento, organizado por La Trend y Deep Delay, se celebrará de 18.00 horas a 00.00 horas.

Tras arrasar en su reciente actuación en La Trend Mallorca, donde congregó a miles de seguidores en un espectáculo histórico, JC Reyes continúa con una parada muy especial en Canarias, donde el público podrá disfrutar en directo de sus grandes éxitos.

Natural de Sevilla, JC Reyes se ha consolidado como uno de los referentes más destacados de la nueva escena urbana española. Su estilo, que mezcla trap, flamenco y reguetón, le ha permitido conectar con una generación entera y posicionarse como uno de los artistas más influyentes del momento.

Entre sus temas más conocidos destacan '34 Amor y Mafia', 'Bebé' y 'El Mundo es Tuyo', canciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que se han convertido en himnos de su público.

Además de JC Reyes, el evento contará con la participación de artistas canarios emergentes que, con sus 'showcase', ambientarán la jornada hasta la hora de la actuación principal. Entre ellos se encuentran Becca Gial, Kalobo, Ismael 75, Danienverso y Fark Lamm, tal y como anunció la organización este lunes.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del evento y Vivaticket con un precio de salida de 22euros. Los jóvenes que cumplan este año los 18 pueden adquirir su entrada con el bono cultural.

