La sensibilidad musical de Valeria Castro llega a Canarias en noviembre

Valeria Castro, nacida en la isla de La Palma, comenzó su andadura en el mundo de la música a través de las redes sociales, realizando versiones de canciones de diversos artistas. Tal fue su repercusión que se llevó los halagos de artistas como Alejandro Sanz.

Su crecimiento en redes le permitió darse a conocer a un gran público, lo que desembocó en un proyecto de homenaje a las canciones más conocidas de los años 90 y 2000 en España, alcanzando ya un gran éxito y conquistando a los espectadores.

Tras la gran acogida del público en las redes comienza con el lanzamiento de temas propios y su EP Chiquita. Todo ello le ha llevado a estar entre las jóvenes promesas de la música en España.

Su proyecto musical, Chiquita, es un trabajo de 6 canciones que ella misma ha compuesto, con una sensibilidad singular e influencias del folclore. Sus composiciones son una forma de canalizar y expresar todo aquello que siente y ve, y una manera de tener cerca su entorno. Este disco es una muestra del cariño que expone en sus canciones y que, el público de las islas podrá disfrutar este próximo mes de noviembre en directo.

-¿Podrías describir «Chiquita» en una frase?

El primer pasito para hacerme más grande sabiendo de dónde vengo, sabiendo que fui, soy y una parte de mí siempre será chiquita.

-¿Cuál es la canción de tu discografía, que define tu personalidad como cantautora?

Probablemente «guerrera», me gusta querer fuerte a las mías, hacerles la vida mejor, buscar las pequeñas batallas que tienen y lucharlas, aunque sea indirectamente con ellas y conmigo misma, poner un poquito de esperanza reconociendo lo que pasa alrededor.

-¿Qué sientes al pasar de cantar versiones de canciones, a cantar las tuyas propias, y qué el público las cante en sus conciertos?

Es un proceso muy bonito, al final hacer música siempre es agradecido, ver cómo la gente reacciona, pero hay una parte más personal, más humana cuando esas canciones las escribes tú, cuentas tus historias, y ves cómo la gente reacciona a ellas e incluso las toma como propias, se sienten identificado. Se conecta de otro modo más puro y te deja una sonrisa más grande en la cara.

-¿Qué inspira tu música?

No lo sé, siempre este tipo de preguntas prefiero que las respondan otros. Mi música es el resultado de la inspiración de otros mezclados con esas historias que me apetece contar. Es la gente la que decide si esa mezcla les inspira, a mí me libera, me sirve para entenderme, pero son quienes me escuchan los que se plantean si les inspira ese entendimiento propio y qué les inspira.

-¿Qué historias quieres contar con tu música?

Me gustaría contar todo lo que merezca ser contado, no ceñirme a un tema, contar lo que siento, historias propias, de otra gente. Es algo que tampoco puedo definir ahora mismo porque todo lo que se defina deja fuera muchas otras cosas, así que estoy abierta a contar con mi música todo lo que vaya pasando por mi cabeza y crea que se pueda canalizar de una forma pura y bonita con música.

-¿Qué ha supuesto para ti las redes sociales en tu carrera?

Las redes sociales han sido el inicio y el mantenimiento de mi carrera. Son una forma no muy personal pero muy útil de llegar a la gente. Cuando haces conciertos te das cuenta que ahí en las redes falta esa sonrisa que te da la gente, esas lágrimas, pero no se puede negar lo evidente. Esa gente que viene, que me escucha, sonríe o se emociona me conocen porque un día igual sonrieron o se emocionaron en su casa sin que yo lo viera. No me apasionan porque me gusta mucho ver esas reacciones cara a cara porque si no tampoco lo terminas de creer, pero estoy agradecida de todo lo que he hecho por ellas y por toda la gente que se ha acercado a escucharme, aunque sea desde lejos por ellas.

-¿Qué supone para ti como artista canaria irrumpir en el panorama nacional con tanto éxito?

No sé si tengo tanto éxito, yo estoy muy contenta pero tampoco me gusta creerme que está todo hecho ni nada por el estilo. Siempre intento valorar individualmente el apoyo de la gente, así que, pues si eso es el éxito, el leer un mensaje de alguien a quien le han llegado al alma mis canciones o el ver una lágrima de emoción en un concierto, pues la verdad es que me tiene muy contenta ese éxito, no lo puedo negar.

-¿Qué próximos proyectos tienes en mente?

Hay algunas colaboraciones que saldrán dentro de poco o en un tiempo y estoy trabajando ya en lo que será mi primer disco como tal. Quiero tener la calma suficiente para mantener el nivel o mejorar, pero sobre todo estar orgullosa de lo que haga.

-Es inevitable hablar de la situación en la que se encuentra tu isla, La Palma, la isla bonita. ¿Cómo te ha afectado a nivel personal y artístico esta situación?

Siempre digo que el ser de ahí me ha hecho ser quien soy y evidentemente esto, como yo creo que, a casi cualquier palmero, me ha afectado mucho. Yo lo que menos se tolerar es la incertidumbre y la incapacidad de controlar algo que pueda hacer daño a los míos, y se han dado las dos condiciones esta ocasión. Es muy triste y agotador, pero solo nos queda apoyarnos y canalizar esos sentimientos como podamos.