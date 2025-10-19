La segunda noche del Festival Sonora despega con la fusión de OM Domínguez & The Village Band y Ale Acosta El ganador del concurso Sonora 2025 sobresale en la noche del sábado y el productor y músico lanzaroteño Ale Acosta extasía a su público en la Plaza de Santa Ana, en una jornada que se prolongó hasta después de medianoche

El Festival Sonora 2025 celebró este sábado su segunda jornada de conciertos en la plaza de Santa Ana un cartel artístico que tenía en la apertura dos propuestas musicales de cuño canario especialmente vinculadas al proyecto: el ganador de la edición de Sonora 2025, OMD Domínguez & The Village Band; y el músico y productor lanzaroteño Ale Acosta, que regresaba al festival con su proyecto en solitario El porvenir (2024).

En su segunda noche, el Festival Sonora apostó por estas dos bandas que representan distintos estilos de fusión, donde los mimbres e instrumentación tradicional de las islas está muy presente; y tambien por el rock alternativo o rock de barrio que defienden los madrileños Alcalá Norte, cabezas de cartel del sábado en Sonora junto al grupo francés Rinôçérôse.

La apertura fue para OM Domínguez & The Village Band. El ganador del concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2025 cerraba un circulo en el cuarto concierto que celebraba este año al abrigo de la marca Sonora. Despachó Domínguez con el aliento de una banda que aporta el músculo que precisa el cantante el repertorio que ha venido defendiendo en sus últimos conciertos: Tierra, Nada, Crudo, Agua, Esto no es una canción -su tema más popular-, Familia, Libre, Reptil y Fuego, con la que se despidió de una actuación impresionante que lo posiciona definitivamente como uno de los artistas revelación de la temporada, «un artista que representa todo lo que es Sonora, por su calidad, compromiso y actitud», destacó el productor ejecutivo del Festival, Santi Gutiérrez, «el mejor embajador Sonora posible», señaló.

El lanzaroteño Ale Acosta, en formato trío y acompañado a las percusiones por Xerach Peñate y Ferran Samper, dio cuenta del potencial de su proyecto El Porvenir, un puente sonoro en el que se mezcla tradición y modernidad, lo antiguo y lo nuevo, con una mirada a la música popular y al paisaje de su isla natal, todo ello con un latido electronico que empuja a la pista de baile. Un show mayúsculo con temas del calibre de Marfil, El Cerro y El Mar, La Plaza del Carmen, El Porvenir, La Ceniza, Famara, Las ganas, ¿A dónde vas niño? y Las Revoltosas, con una acogida de un público fiel que acudió a Santa Ana a escuchar entusiasmado su propuesta

Tras la actuación de Ale Acosta, OM Dominguez recibio el premio como primer clasificado del concurso Sonora 2025 de manos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, y los directores y productores de Sonora, Santi Gutiérrez y Juan Salan, respectivamente.

La organización del certamen de bandas emergentes Sonora Las Palmas de Gran Canaria anunció además que el próximo 1 de diciembre se abre el plazo de inscripción de la convocatoria de 2026.

Pasadas las 22.30 horas se presentaba en Santa Ana el grupo madrileño Alcalá Norte, una de las grandes apuestas de la noche, un grupo de barrio que se ha convertido en un fenómeno musical tras el lanzamiento de su disco de debut de título homónimo; y sobre la medianoche hacía lo propio el grupo francés Rinôçérôse en su regreso a la capital grancanaria y a Santa Ana con la gira de su último trabajo de estudio Psychôanalisis (2025), publicado en octubre pasado, y un concierto en el sonarían clásicos de su repertorio Le Mobilier y otros de su debut Installation Sonore (1999).

Sonora es un evento organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y producido por Salán Producciones, con la colaboración de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y Cadena SER Las Palmas.

